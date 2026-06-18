స్టాప్‌ డయేరియా క్యాంపెయిన్‌ సమర్థంగా అమలు చేయాలి

మచిలీపట్నంఅర్బన్: స్టాప్ డయేరియా క్యాంపెయిన్ కార్యక్రమాన్ని సమర్థంగా అమలు చేయడంలో క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేసే ఏఎన్ఎంలు, ఆశ కార్యకర్తల పాత్ర అత్యంత కీలకమని జిల్లా వైద్య, ఆరోగ్యశాఖాధికారి డాక్టర్ పి.యుగంధర్ అన్నారు. జూన్ 16 నుంచి జూలై 31 వరకు జరగనున్న క్యాంపెయిన్లో భాగంగా మంగళవారం చిలకలపూడి పట్టణ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో డయేరియా వ్యాధి కారణాలు, లక్షణాలు, నివారణ చర్యలు, చికిత్స విధానాలపై సమగ్ర శిక్షణ అందించారు. ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ యుగంధర్ మాట్లాడుతూ, డయేరియాతో బాధపడుతున్న చిన్నారుల్లో నిర్జలీకరణ (డీహైడ్రేషన్) లక్షణాలను వెంటనే గుర్తించి, ఓఆర్ఎస్ ద్రావణాన్ని సరైన పద్ధతిలో తయారు చేసి ఇవ్వడంతో పాటు, వయస్సుకు అనుగుణంగా 14 రోజుల పాటు జింక్ మాత్రలు అందించాలని సూచించారు. తీవ్ర లక్షణాలు ఉన్న చిన్నారులను తక్షణమే సమీప ఆరోగ్య కేంద్రానికి తరలించాలని చెప్పారు. సబ్బు, శుభ్రమైన నీటితో చేతులను సక్రమంగా కడుక్కోవడం ద్వారా డయేరియా వంటి వ్యాధులను నివారించవచ్చని తెలిపారు. ముఖ్యంగా ఆహారం తయారు చేసే ముందు, భోజనం చేసే ముందు, పిల్లలకు ఆహారం తినిపించే ముందు, మరుగుదొడ్డి వినియోగించిన తర్వాత, చిన్నారుల మలాన్ని శుభ్రపరిచిన అనంతరం తప్పనిసరిగా చేతులు కడుక్కోవాలని సూచించారు. ప్రతి ఐదేళ్లలోపు చిన్నారులు ఉన్న కుటుంబాలను ఆశ కార్యకర్తలు సందర్శించి ఓఆర్ఎస్ ప్యాకెట్లు, జింక్ మాత్రలు పంపిణీ చేయడంతో పాటు డయేరియా నివారణ చర్యలపై తల్లిదండ్రులకు అవగాహన కల్పించాలని ఆదేశించారు. ప్రభుత్వ ఆరోగ్య సంస్థలు, అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో ఓఆర్ఎస్–జింక్ కార్నర్ల నిర్వహణ, మందుల నిల్వలు, సేవల నమోదు, నివేదికల సమర్పణపై కూడా శిక్షణ ఇచ్చారు. జిల్లా ఇమ్యునైజేషన్ అధికారి డాక్టర్ కె.ప్రేమ్చంద్, వైద్య అధికారులు, ఆరోగ్య పర్యవేక్షకులు, జిల్లా ఇమ్యూనైజేషన్ విభాగం సిబ్బంది, ఏఎన్ఎంలు, ఆశ కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.
డీఎంహెచ్ఓ డాక్టర్ యుగంధర్