ఉద్యోగుల సమస్యలపై ప్రత్యేక దృష్టి

చిలకలపూడి(మచిలీపట్నం): జిల్లాలోని ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సమస్యలపై ప్రత్యేక దృష్టిసారించి వాటి పరిష్కారానికి జిల్లా యంత్రాంగం కృషి చేస్తుందని కలెక్టర్ డీకే బాలాజీ అన్నారు. కలెక్టరేట్లోని సమావేశపు హాలులో మంగళవారం సాయంత్రం వివిధ ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతినిధులతో జిల్లా స్థాయి జాయింట్ స్టాఫ్ కౌన్సిల్ సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు తమ శాఖలకు సంబంధించిన సమస్యలు, సేవా సంబంధిత అంశాలు, పరిపాలనా ఇబ్బందులకు సంబంధించిన ప్రతిపాదనలు కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. అనంతరం కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ జాయింట్ స్టాఫ్ కౌన్సిల్ అనేది ప్రభుత్వానికి, ఉద్యోగులకు మధ్య సామరస్యపూర్వక సంబంధాలను పెంపొందించేందుకు ఉద్యోగుల సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు ఏర్పాటు చేశామన్నారు. ఉద్యోగుల సమస్యలపై చర్చించి పరిష్కార మార్గాలను అన్వేషించేందుకు ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన ప్రణాళిక ప్రకారం జిల్లాస్థాయిలో ఈ సమావేశాలు క్రమం తప్పకుండా నిర్వహిస్తామన్నారు. ఉద్యోగ సంఘాల నుంచి అందిన వినతులు, సమస్యలను సంబంధిత శాఖలకు పంపి వాటి పరిష్కారానికి కృషి చేస్తామన్నారు. ప్రభుత్వ స్థాయిలో నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన అంశాలను ఉన్నతాధికారులకు నివేదిస్తామన్నారు. ఉద్యోగ సంఘాల నుంచి అందిన ప్రతి వినతిని సానుకూల దృక్పథంతో పరిశీలించి చర్యలు చేపడతామన్నారు. సమావేశంలో ఇన్చార్జ్ డీఆర్వో పి.పోతురాజు, జెడ్పీ డెప్యూటీ సీఈవో ఆర్సీ ఆనంద్కుమార్, డీపీవో ధనలక్ష్మి, ఆర్అండ్బీ ఈఈ లోకేశ్వరరావు, కలెక్టరేట్ ఏవో ఏఎస్ఎన్ రాధిక తదితరులు పాల్గొన్నారు.
జాయింట్ స్టాఫ్ కౌన్సిల్ సమావేశంలో కలెక్టర్ బాలాజీ