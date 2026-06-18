కలెక్టర్‌ కాబోయి కటకటాల పాలు

సైబర్ క్రైమ్ కేటుగాడు అరెస్టు
మైలవరం: ఉన్నత చదువులు చదివాడు. మంచి ఉద్యోగాలు చేశాడు. కానీ ఆన్లైన్ బెట్టింగ్కు అలవాటు పడి సైబర్ క్రైమ్ చోరీలకు పాల్పడేవాడు. అంతర్రాష్ట్ర సైబర్ క్రైమ్ కేటుగాడిని మైలవరం పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. సీఐ కిశోర్బాబు మంగళవారం రాత్రి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం ఎన్టీఆర్ జిల్లా నందిగామ మండలం కమ్మవారిపాలెం గ్రామానికి చెందిన ఖిలారు సీతయ్య(37) ఉన్నత చదువులు చదివాడు. 2018, 2019, 2020 సంవత్సరాల్లో యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీస్ పరీక్షలు రాసి మెయిన్స్ పరీక్షకు అర్హత కూడా సాధించాడు. 2021లో యూపీఎస్సీ ఇంటర్వ్యూ దాకా వెళ్లి అక్కడ ఫెయిలయ్యాడు. ఈ నేపథ్యంలో ఆన్లైన్ బెట్టింగ్లకు అలవాటు పడి, ఈజీ మనీ కోసం సైబర్ క్రైమ్లకు పాల్పడటం ప్రారంభించాడు. మైలవరంలోని ఒకరి వద్ద సైబర్ క్రైమ్ నాలెడ్జ్ సహాయంతో పది లక్షల రూపాయలు కొట్టేశాడు. బాధితుడు మైలవరం పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయగా కేసు నమోదు చేసి బృందాలుగా ఏర్పడి దర్యాప్తు చేపట్టారు. హైదరాబాద్లో ఉంటున్న కిలారు సీతయ్యను మంగళవారం అరెస్టు చేసి కోర్టులో హాజరు పర్చినట్లు సీఐ కిశోర్బాబు తెలిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్తో పాటు హైదరాబాద్, పూణే, బెంగళూరు నగరాలలో సీతయ్య ఆర్థిక నేరాలు చేయగా మొత్తం 11 కేసులు నమోదయినట్లు సీఐ తెలిపారు. సైబర్ క్రైమ్ కేసును ఛేదించిన పోలీస్ సిబ్బందిని సీఐ అభినందించారు. కార్యక్రమంలో ఎస్ఐలు సుధాకర్, గిరిసాయి, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.