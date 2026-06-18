నైపుణ్య శిక్షణ, ఉపాధి మేళాలు నిర్వహించండి

చిలకలపూడి(మచిలీపట్నం): జిల్లాలోని నిరుద్యోగ ఎస్సీ యువతీ, యువకులకు నైపుణ్య శిక్షణతో పాటు ఉపాధి మేళాలు నిర్వహించేందుకు చర్యలు చేపట్టాలని కలెక్టర్ డీకే బాలాజీ అధికారులను ఆదేశించారు. కలెక్టరేట్లోని తన చాంబర్లో మంగళవారం కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకమైన ప్రధాన మంత్రి అనుసూచిత్ జాతి అభ్యుదయ యోజన (పీఎంఅజయ్) పథకం అమలుపై వివిధ శాఖల అధికారులతో సమావేశం నిర్వహించారు. కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ నిరుద్యోగ ఎస్సీ యువతీ, యువకులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం పీఎం అజయ్ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టిందన్నారు. ఇందుకోసం గ్రామస్థాయిలో బహుళ రంగాల జీవనోపాధి కల్పించే ప్రదర్శనలు, నైపుణ్యాభివృద్ధి, ఉపాధి మేళాలు, భవిష్యత్ వృత్తిపరమైన సలహాలను ఈ నెల 30వ తేదీలోగా పెద్ద ఎత్తున నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేయాలన్నారు. వాణిజ్య స్థాయి పాడిపరిశ్రమ యూనిట్లు, ఆధునిక పద్ధతులతో కూడిన కోళ్ల పెంపకం తదితర వ్యాపారాలకు ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాలన్నారు. నిరుపేద ఎస్సీ కుటుంబాలకు బ్యాంకు రుణాన్ని ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా మంజూరు చేసేందుకు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. కార్యక్రమంలో ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ఇన్చార్జ్ ఈడీ జి.రమేష్, జెడ్పీ డెప్యూటీ సీఈవో ఆర్సీ ఆనంద్కుమార్, డీఆర్డీఏ పీడీ హరిహరనాఽథ్, పశుసంవర్ధకశాఖ ఏడీ నరసింహస్వామి, ఎల్డీఎం రవీంద్రారెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
కలెక్టర్ బాలాజీ