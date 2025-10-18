కృష్ణాజిల్లా
న్యూస్రీల్
గళం విప్పిన జర్నలిస్టులు, ప్రజాస్వామిక వాదులు భావ ప్రకటనా స్వేచ్ఛకు విఘాతంపై పెల్లుబికిన నిరసనలు పత్రికా స్వేచ్ఛపై దాడిని ఖండించిన జర్నలిస్టులు జిల్లా కలెక్టర్, ఆర్డీఓలకు వినతిపత్రాలు అందజేత
శనివారం శ్రీ 18 శ్రీ అక్టోబర్ శ్రీ 2025
‘సాక్షి’పై వేధింపులు అప్రజాస్వామికం
చిలకలపూడి(మచిలీపట్నం): ‘సాక్షి’ దినపత్రికపై కూటమి సర్కారు అప్రజాస్వామికంగా కుట్ర పన్నుతోంది. ప్రజాసమస్యలపై ప్రశ్నించినందుకు అక్రమ కేసులతో వేధింపులకు గురిచేస్తోంది. నకిలీ మద్యం మాఫియా ఆగడాలను బయటపెడుతున్నందుకే అక్కసుతో కక్షసాధింపులకు పాల్పడుతోంది. ఈ ప్రక్రియ పత్రికా స్వేచ్ఛను హరించటమేనని, ఈ సంస్కృతి మంచిది కాదని, దాడులు చేయటం సిగ్గుచేటని, కలంపై జులుం తగదని పలువురు ప్రజాసంఘాల నాయకులు, పలువురు పార్టీ నాయకులు పాలకులపై విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ పెద్దలే కుట్రలు చేసి పోలీస్ అధికారుల మాటున నాయకులను, పాత్రికేయులను వేధింపులకు గురిచేయటం, నిర్బంధానికి పూనుకోవటం ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూనీ చేయటమేనన్నారు. ఈ విధంగా కక్ష సాధింపులకు పాల్పడితే తాము భరించేది లేదని ఎంతటి కేసులనైనా ఎదుర్కొని న్యాయపరంగా ఎదుర్కొంటామన్నారు. కృష్ణా, ఎన్టీఆర్ జిల్లా కేంద్రాలతో పాటు ఆయా నియోజకవర్గాల్లో కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు.
జిల్లా కేంద్రమైన మచిలీపట్నంలో సాక్షి దినపత్రిక ఆర్సీ ఇన్చార్జ్ అంబటి శేషుబాబు ఆధ్వర్యంలో కలెక్టర్ డీకే బాలాజీకి వినతిపత్రం అందజేశారు. పలువురు న్యాయవాదులతో పాటు పాత్రికేయులు పాల్గొన్నారు.
అవనిగడ్డ నియోజకవర్గంలో ఆర్సీ ఇన్చార్జ్ పుట్టి శ్రీనివాసరావు నేతృత్వంలో సాక్షి ఎడిటర్, బ్యూరో ఇన్చార్జ్పై అక్రమ కేసులు ఎత్తివేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ప్రతినిధులతో పాటు ప్రజా సంఘాల నాయకులు నోటికి నల్ల రిబ్బన్లు కట్టుకుని నిరసన ర్యాలీ చేపట్టారు. అనంతరం డీఎస్పీ కార్యాలయంలో వినతిపత్రం అందజేశారు. పలు పార్టీలకు చెందిన నాయకులు, పాత్రికేయులు పాల్గొన్నారు.
గుడివాడ నియోజకవర్గంలో సాక్షి ఆర్సీ ఇన్చార్జ్ రాజులపాటి రాజ్కుమార్ నేతృత్వంలో పలువురు పాత్రికేయులు ఆర్డీవో కార్యాలయానికి చేరుకుని నిరసన తెలిపారు. అనంతరం ఆర్డీవో బాలసుబ్రహ్మణ్యం కు వినతిపత్రం అందజేసి ‘సాక్షి’పై అక్రమ కేసులను ఎత్తివేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ నినాదాలు చేశారు.
పెనమలూరు నియోజకవర్గానికి సంబంధించి సాక్షి ఆర్సీ ఇన్చార్జి ఈడే శివప్రసాద్ ఆధ్వర్యంలో ఉయ్యూరు ఆర్డీవో కార్యాలయం వద్ద పలువురు పార్టీ నాయకులు, ప్రజాసంఘాలు, పాత్రికేయులు నిరసన తెలిపారు. నల్లబ్యాడ్జీలు ధరించి నినాదాలు చేశారు. పలువురు నాయకులు, పాత్రికేయులు పాల్గొన్నారు.
పామర్రు నియోజకవర్గంలో సాక్షి ఎడిటర్ ధనంజయరెడ్డిని పోలీసులు వేధింపులకు గురిచేస్తున్న నేపథ్యంలో నిరసనగా నియోజకవర్గ ఆర్సీ ఇన్చార్జ్ రొంపిచర్ల సత్యనరసింహప్రసాద్ నేతృత్వంలో పామర్రు ఎస్ఐ రాజేంద్రప్రసాద్కు వినతిపత్రం అందజేశారు.
విజయవాడలోని ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం వద్ద నిరసన ర్యాలీ చేపట్టి, అనంతరం జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి ఎం. లక్ష్మీనరసింహంకు వినతిపత్రం సమర్పించారు. సాక్షి పత్రికపై జరుగుతున్న వేధింపుల తీరును ఆయనకు వివరించారు.
ప్రజలకూ ఇబ్బందే..
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పత్రికా స్వేచ్ఛను హరిస్తూ తీసుకుంటున్న నిర్ణయాల వల్ల ప్రజలకూ ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. అన్ని పత్రికలకు ఒకే విధమైన నియమనిబంధనలు ఉండాలి. కేవలం సాక్షి మీడియాపై కక్షపూరితంగా వ్యవహరించడం విచారకరం. ఇది ముమ్మాటికి రాజ్యాంగం ప్రసాదించిన పత్రికా స్వేచ్ఛను హరించడమే. పత్రికల్లో వచ్చే వార్తల్లో అవాస్తవాలు ఉంటే ప్రభుత్వం పూర్తిస్థాయి వివరణ ఇవ్వడం మంచి పద్ధతి. అలా కాకుండా పోలీసులతో వేధింపులకు గురిచేస్తుండడం దారుణం. ఇకపై ఇలాంటి చర్యలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్వస్తి పలకాలి.
– ఎగ్గొని గాంధీ, దళిత బహుజన పరిరక్షణ సంఘ కృష్ణా జిల్లా అధ్యక్షుడు