 కృష్ణాజిల్లా | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కృష్ణాజిల్లా

Oct 18 2025 10:01 AM | Updated on Oct 18 2025 10:01 AM

కృష్ణ

కృష్ణాజిల్లా

శనివారం శ్రీ 18 శ్రీ అక్టోబర్‌ శ్రీ 2025 పులిచింతల ప్రాజెక్టు సమాచారం –10లోu

న్యూస్‌రీల్‌

గళం విప్పిన జర్నలిస్టులు, ప్రజాస్వామిక వాదులు భావ ప్రకటనా స్వేచ్ఛకు విఘాతంపై పెల్లుబికిన నిరసనలు పత్రికా స్వేచ్ఛపై దాడిని ఖండించిన జర్నలిస్టులు జిల్లా కలెక్టర్‌, ఆర్డీఓలకు వినతిపత్రాలు అందజేత

శనివారం శ్రీ 18 శ్రీ అక్టోబర్‌ శ్రీ 2025
‘సాక్షి’పై వేధింపులు అప్రజాస్వామికం

అచ్చంపేట: పులిచింతల ప్రాజెక్టుకు ఎగువ నుంచి 30,411 క్యూసెక్కులు వచ్చి చేరుతుంది. ప్రాజెక్టు నుంచి దిగువకు 37,760 క్యూసెక్కులు వదులుతున్నారు.

సమస్యలు పరిష్కరిస్తేనే..

పీహెచ్‌సీల్లో పనిచేస్తున్న వైద్యులు విధులు బహిష్కరించి విజయవాడలోని ధర్నా చౌక్‌లో రిలే దీక్షలు చేపట్టారు. సమస్యలు పరిష్కరిస్తేనే సమ్మె విరమిస్తామని తేల్చి చెప్పారు.

దుర్గమ్మ సన్నిధిలో భక్తుల రద్దీ

ఇంద్రకీలాద్రి: వివాహ సుముహుర్తాలు, చిన్నారులకు అన్న ప్రాసనలు, దీక్షలు స్వీకరించిన భక్తులు దుర్గమ్మ దర్శనానికి తరలిరావడంతో ఆలయ ప్రాంగణంలో రద్దీ కనిపించింది.

9

చిలకలపూడి(మచిలీపట్నం): ‘సాక్షి’ దినపత్రికపై కూటమి సర్కారు అప్రజాస్వామికంగా కుట్ర పన్నుతోంది. ప్రజాసమస్యలపై ప్రశ్నించినందుకు అక్రమ కేసులతో వేధింపులకు గురిచేస్తోంది. నకిలీ మద్యం మాఫియా ఆగడాలను బయటపెడుతున్నందుకే అక్కసుతో కక్షసాధింపులకు పాల్పడుతోంది. ఈ ప్రక్రియ పత్రికా స్వేచ్ఛను హరించటమేనని, ఈ సంస్కృతి మంచిది కాదని, దాడులు చేయటం సిగ్గుచేటని, కలంపై జులుం తగదని పలువురు ప్రజాసంఘాల నాయకులు, పలువురు పార్టీ నాయకులు పాలకులపై విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ పెద్దలే కుట్రలు చేసి పోలీస్‌ అధికారుల మాటున నాయకులను, పాత్రికేయులను వేధింపులకు గురిచేయటం, నిర్బంధానికి పూనుకోవటం ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూనీ చేయటమేనన్నారు. ఈ విధంగా కక్ష సాధింపులకు పాల్పడితే తాము భరించేది లేదని ఎంతటి కేసులనైనా ఎదుర్కొని న్యాయపరంగా ఎదుర్కొంటామన్నారు. కృష్ణా, ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా కేంద్రాలతో పాటు ఆయా నియోజకవర్గాల్లో కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు.

జిల్లా కేంద్రమైన మచిలీపట్నంలో సాక్షి దినపత్రిక ఆర్‌సీ ఇన్‌చార్జ్‌ అంబటి శేషుబాబు ఆధ్వర్యంలో కలెక్టర్‌ డీకే బాలాజీకి వినతిపత్రం అందజేశారు. పలువురు న్యాయవాదులతో పాటు పాత్రికేయులు పాల్గొన్నారు.

అవనిగడ్డ నియోజకవర్గంలో ఆర్‌సీ ఇన్‌చార్జ్‌ పుట్టి శ్రీనివాసరావు నేతృత్వంలో సాక్షి ఎడిటర్‌, బ్యూరో ఇన్‌చార్జ్‌పై అక్రమ కేసులు ఎత్తివేయాలని డిమాండ్‌ చేస్తూ ప్రింట్‌, ఎలక్ట్రానిక్‌ మీడియా ప్రతినిధులతో పాటు ప్రజా సంఘాల నాయకులు నోటికి నల్ల రిబ్బన్లు కట్టుకుని నిరసన ర్యాలీ చేపట్టారు. అనంతరం డీఎస్పీ కార్యాలయంలో వినతిపత్రం అందజేశారు. పలు పార్టీలకు చెందిన నాయకులు, పాత్రికేయులు పాల్గొన్నారు.

గుడివాడ నియోజకవర్గంలో సాక్షి ఆర్‌సీ ఇన్‌చార్జ్‌ రాజులపాటి రాజ్‌కుమార్‌ నేతృత్వంలో పలువురు పాత్రికేయులు ఆర్డీవో కార్యాలయానికి చేరుకుని నిరసన తెలిపారు. అనంతరం ఆర్డీవో బాలసుబ్రహ్మణ్యం కు వినతిపత్రం అందజేసి ‘సాక్షి’పై అక్రమ కేసులను ఎత్తివేయాలని డిమాండ్‌ చేస్తూ నినాదాలు చేశారు.

పెనమలూరు నియోజకవర్గానికి సంబంధించి సాక్షి ఆర్‌సీ ఇన్‌చార్జి ఈడే శివప్రసాద్‌ ఆధ్వర్యంలో ఉయ్యూరు ఆర్డీవో కార్యాలయం వద్ద పలువురు పార్టీ నాయకులు, ప్రజాసంఘాలు, పాత్రికేయులు నిరసన తెలిపారు. నల్లబ్యాడ్జీలు ధరించి నినాదాలు చేశారు. పలువురు నాయకులు, పాత్రికేయులు పాల్గొన్నారు.

పామర్రు నియోజకవర్గంలో సాక్షి ఎడిటర్‌ ధనంజయరెడ్డిని పోలీసులు వేధింపులకు గురిచేస్తున్న నేపథ్యంలో నిరసనగా నియోజకవర్గ ఆర్‌సీ ఇన్‌చార్జ్‌ రొంపిచర్ల సత్యనరసింహప్రసాద్‌ నేతృత్వంలో పామర్రు ఎస్‌ఐ రాజేంద్రప్రసాద్‌కు వినతిపత్రం అందజేశారు.

విజయవాడలోని ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా కలెక్టర్‌ కార్యాలయం వద్ద నిరసన ర్యాలీ చేపట్టి, అనంతరం జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి ఎం. లక్ష్మీనరసింహంకు వినతిపత్రం సమర్పించారు. సాక్షి పత్రికపై జరుగుతున్న వేధింపుల తీరును ఆయనకు వివరించారు.

ప్రజలకూ ఇబ్బందే..

రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పత్రికా స్వేచ్ఛను హరిస్తూ తీసుకుంటున్న నిర్ణయాల వల్ల ప్రజలకూ ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. అన్ని పత్రికలకు ఒకే విధమైన నియమనిబంధనలు ఉండాలి. కేవలం సాక్షి మీడియాపై కక్షపూరితంగా వ్యవహరించడం విచారకరం. ఇది ముమ్మాటికి రాజ్యాంగం ప్రసాదించిన పత్రికా స్వేచ్ఛను హరించడమే. పత్రికల్లో వచ్చే వార్తల్లో అవాస్తవాలు ఉంటే ప్రభుత్వం పూర్తిస్థాయి వివరణ ఇవ్వడం మంచి పద్ధతి. అలా కాకుండా పోలీసులతో వేధింపులకు గురిచేస్తుండడం దారుణం. ఇకపై ఇలాంటి చర్యలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్వస్తి పలకాలి.

– ఎగ్గొని గాంధీ, దళిత బహుజన పరిరక్షణ సంఘ కృష్ణా జిల్లా అధ్యక్షుడు

కృష్ణాజిల్లా1
1/11

కృష్ణాజిల్లా

కృష్ణాజిల్లా2
2/11

కృష్ణాజిల్లా

కృష్ణాజిల్లా3
3/11

కృష్ణాజిల్లా

కృష్ణాజిల్లా4
4/11

కృష్ణాజిల్లా

కృష్ణాజిల్లా5
5/11

కృష్ణాజిల్లా

కృష్ణాజిల్లా6
6/11

కృష్ణాజిల్లా

కృష్ణాజిల్లా7
7/11

కృష్ణాజిల్లా

కృష్ణాజిల్లా8
8/11

కృష్ణాజిల్లా

కృష్ణాజిల్లా9
9/11

కృష్ణాజిల్లా

కృష్ణాజిల్లా10
10/11

కృష్ణాజిల్లా

కృష్ణాజిల్లా11
11/11

కృష్ణాజిల్లా

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

#Diwali2025 : దీపావళి సెలవులు..కూకట్‌పల్లి కిటకిట (ఫొటోలు)
photo 2

‘తెలుసు కదా’ మూవీ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

సుధీర్ బాబు 'జటాధర' సినిమా ట్రైలర్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

దివాళీ మోడ్‌లో సింగర్ శ్రియా ఘోషల్ (ఫోటోలు)
photo 5

కోర్ట్ మూవీ హీరోయిన్ శ్రీదేవి గణపతి హోమం (ఫోటోలు)

Video

View all
High Court Serious On AP Police Behaviour 1
Video_icon

ఏపీ పోలీసుల తీరుపై హైకోర్టు నిప్పులు
Minister Narayana Appease SVSN Varma Over Zero Controversial Comments 2
Video_icon

పిఠాపురంలో జీరో వ్యాఖ్యలపై వర్మకు నారాయణ బుజ్జగింపు
Guntur Laboratory Revealed Shocking Facts On Fake Liquor 3
Video_icon

నకిలీ మద్యమే.. రిపోర్ట్ లో బయటపడ్డ బాబు బండారం
Tirupati 10th Class Student Incident 4
Video_icon

Tirupati: విద్యార్థి ప్రాణం తీసిన నకిలీ మద్యం
Congress Leaders Unhappy Over Konda Surekha Daughter Susmita Comments on CM Revanth Reddy 5
Video_icon

కాంగ్రెస్ సర్కారుకు తిప్పలు తెచ్చి పెట్టిన కొండా సురేఖ ఓఎన్డీ వ్యవహారం
Advertisement
 