రోడ్డు ప్రమాదంలో వ్యక్తి దుర్మరణం
పెనమలూరు: విజయవాడ–అవనగడ్డ కరకట్ట రహదారిపై మంగళవారం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో వ్యక్తి దుర్మరణం చెందాడు. పెనమలూరు సీఐ వెంకటరమణ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం పెనమలూరు గ్రామానికి చెందిన ఆవల పెద వెంకటేష్(36) బైక్పై కరకట్ట మీదగా మద్దూరు నుంచి చోడవరం వైపునకు వస్తున్నాడు. చోడవరం గ్రామ పరిధి ఇసుక స్టాక్ పాయింట్ సమీపంలోకి రాగా ఎదురుగా వచ్చిన ఇసుక లారీ అతి వేగంగా వచ్చి బైక్ను ఢీ కొట్టింది. ఈ ఘటనలో బైక్పై ఉన్న వెంకటేష్ రోడ్డుపై పడి తల పగిలి దుర్మరణం చెందాడు. మృతుడు కూలీ పనులు చేస్తాడు. అతనికి భార్య నలుగురు పిల్లలు ఉన్నారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.