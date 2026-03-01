వేటాడి.. వెంటాడి..
కౌటాల: వన్యప్రాణులకు ఆవాసంగా ఉన్న జిల్లాలో వేట యథేచ్ఛగా కొనసాగుతోంది. అడవి జంతువులను వేటాడి హతమారుస్తున్నారు. జిల్లాలో కాగజ్నగర్, ఆసిఫాబాద్ డి విజన్లు ఉండగా, 2,44,540 హెక్టార్లలో అట వీ విస్తీర్ణం ఉంది. 11 అటవీ రేంజ్లు ఉన్నా యి. కౌటాల, బెజ్జూర్, చింతలమానెపల్లి, ద హెగాం, పెంచికల్పేట్, కాగజ్నగర్, తిర్యా ణి, రెబ్బెన, వాంకిడి, కెరమెరి, లింగాపూర్ మండలాల్లో అడవులు విస్తరించి ఉన్నాయి. ప్రాణహిత, వార్దా నదులు, పెద్దవాగు పరీ వాహక ప్రాంతాల్లోనూ జంతువుల సంచారం అధికంగా ఉంటుంది. అటవీ జంతువుల కదలికలపై ఆశించిన స్థాయిలో అటవీశాఖ అధికారుల నిఘా లేకపోవడంతో వేటగాళ్లు దర్జాగా ఉచ్చులు, విషపు గుళికలు పెట్టి జంతువులు, పక్షులను వేటాడి చంపుతున్నారు. పంట చేలకు రక్షణగా పెట్టిన విద్యుత్ తీగలతో వన్యప్రాణులు ఎక్కువగా మృత్యువాత పడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో పెద్దపులులకు సైతం ముప్పు తప్పడం లేదు.