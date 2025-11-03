కుమురం భీం
7
నీరున్నా నిష్ఫలం!
అమ్మన్నమడుగు ప్రాజెక్ట్ నీరు వృథాగా పోతోంది. ప్రాజెక్ట్ కుడి కాలువ నిర్మాణ పనులు మధ్యలోనే నిలిచి సాగు భూములకు చుక్క నీరు అందని దుస్థితి ఉంది. 9లోu
ఉష్ణోగ్రతలు స్వల్పంగా పెరుగుతాయి. ఆకాశం పాక్షికంగా మేఘావృతమవుతుంది. అక్కడక్కడా జల్లులు కురిసే అవకాశముంది.
సత్ఫలితాలనిస్తున్న గడ్డి క్షేత్రాలు
కవ్వాల్ టైగర్ జోన్లో వన్యప్రాణుల సంరక్షణకు గడ్డి క్షేత్రాలను విస్తరింపజేస్తున్నారు. దీంతో వన్యప్రాణుల సంఖ్య పెరుగుతున్నట్లు అటవీ అధికారులు చెబుతున్నారు. 8లోu
సోమవారం శ్రీ 3 శ్రీ నవంబర్ శ్రీ 2025