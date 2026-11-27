ఖమ్మం వైద్యవిభాగం: హెచ్ఐవీ, ఎయిడ్స్ నివారణలో జిల్లాకు రాష్ట్ర స్థాయి గుర్తింపు దక్కడం అభినందనీయమని ఖమ్మం ప్రభుత్వ జనరల్ ఆస్పత్రి సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ నరేందర్ పేర్కొన్నారు. ఎయిడ్స్ బాధితులకు అందిస్తున్న చికిత్స, నివారణ చర్యలపై శుక్రవారం పెద్దాస్పత్రిలో నిర్వహించిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. ఉద్యోగుల కృషితోనే జిల్లాలో ఎయిడ్స్ నియంత్రణ సాధ్యమైందని తెలిపారు. బాధితులకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించడంతో పాటు నిరంతర అవగాహన కల్పించడం ద్వారా ఈ గుర్తింపు దక్కిందని చెప్పారు. సమావేశంలో ఆస్పత్రి అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్ అవినాష్, మెడికల్ ఆఫీసర్లు మోహన్రావు, లక్ష్మణ రావు, జయకుమార్, డిస్ట్రిక్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్ సత్యప్రసాద్ పాల్గొన్నారు.
సమయపాలన తప్పనిసరి
ఖమ్మం వైద్యవిభాగం: పెద్దాస్పత్రి వైద్యులు, సిబ్బంది సమయపాలన పాటించాలని మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ నరేందర్ ఆదేశించారు. వివిధ విభాగాల హెచ్ఓడీలు, వైద్యులు, సిబ్బంది తో సమావేశమైన ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రతి ఒక్కరూ సమయపాలన పాటిస్తూ, ‘మీ ప్రమాణం’ యాప్ ద్వారా హాజరు నమోదు చేసుకోవాలని తెలిపారు. విధుల్లో నిర్లక్ష్యం వహించకుండా, ప్రజలతో మర్యాదగా వ్యవహరించాలని సూచించారు. ఆర్ఎంఓలు డాక్టర్ రాంబాబు, డాక్టర్ రాజేంద్రప్రసాద్, డాక్టర్ అనిత, డాక్టర్ శ్రీలత పాల్గొన్నారు.