● రేషన్ కార్డుపై 14 రకాల సరుకులు ఇవ్వండి ● సీపీఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి జాన్ వెస్లీ
ఖమ్మం మయూరిసెంటర్: రాష్ట్రంలో దెబ్బతిన్న పంటలకు తక్షణమే పరిహారం ప్రకటించి, వాణిజ్య పంటలు ఎకరాకు రూ.50 వేలు, వరికి రూ.30 వేలు చొప్పున నష్టపరిహారం అందించాలని సీపీఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి జాన్ వెస్లీ డిమాండ్ చేశారు. ఖమ్మంలోని సీపీఎం జిల్లా కార్యాలయంలో ఆదివారం ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. రాష్ట్రంలోని దాదాపు 24 లక్షల ఎకరాల్లో పంటలు నష్టపోయినట్లు ప్రభుత్వం చెబుతున్నా, వాస్తవంగా మరో ఐదారు లక్షల ఎకరాలు అదనంగా ఉంటాయని పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికే తమిళనాడు, కర్ణాటక రాష్ట్రాలు రైతులకు సాయం అందించినా, రాష్ట్రంలో మాత్రం పైసా కేటాయించలేదని విమర్శించారు. ఈమేరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి కనీసం రూ.50 వేల కోట్లు డిమాండ్ చేసేలా అఖిలపక్షాన్ని సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఢిల్లీకి తీసుకెళ్లాలని కోరారు. మరోపక్క పంటలు లేక మహబూబ్నగర్ తదితర జిల్లాల్లో వలసలు మొదలైనందున ఉపాధి హామీ కూలీని రోజుకు రూ.800కు, పని దినాలను 200 రోజులకు పెంచడమే కాక పట్టణాల్లోనూ పథకాన్ని చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.