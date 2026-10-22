ఖమ్మం వైద్యవిభాగం: జిల్లాలో వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ ద్వారా అమలవున్న కార్యక్రమాలను కేంద్ర ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రాంతీయ సలహాదారు సామ్జాన్ బుధవారం పరిశీలించారు. తొలుత డీఎంహెచ్ఓ రామారావుతో సమావేశమైన ఆయన అమలవుతున్న కార్యక్రమాలపై చర్చించారు. అనంతరం ప్రభుత్వ జనరల్ ఆస్పత్రిలో సూపరింటెండెంట్ నరేందర్తో కలిసి రికార్డులు పరిశీలించారు. ఐడీఎస్పీ ప్రోగ్రామ్లు, రేబిస్, పాముకాటు చికిత్స, యాంటీ మైక్రోబయాల్ ప్రోగ్రామ్పై సమీక్షించారు. ఈ కార్యక్రమాల్లో జిల్లా సర్వైలెన్స్ అధికారి డాక్టర్ మోత్యా, వివిధ విభాగాల అధికారులు అరుణాదేవి, సాయికుమార్, కృష్ణారావు, సతీష్కుమార్, అశోక్రెడ్డి, కె.కృష్ణమోహన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
108 వాహనాల తనిఖీ
కొణిజర్ల/బోనకల్: కొణిజర్ల, బోనకల్లోని 108 వాహనాలను ఈఎంఆర్ఐ ఆడిటర్ కిశోర్, జిల్లా కోఆర్డినేటర్ ఆలేటి ప్రణయ్ బుధవారం తనిఖీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా మందులు నిల్వలు, వైద్య పరికరాల పనితీరును పరిశీలించారు. మందుల గడువు తేదీని ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలించాలని సిబ్బందికి సూచించారు. సిబ్బంది మెడికల్ టెక్నీషియన్లు వెంకటేష్, కోట భానుమోహన్, పైలట్లు మోహనకృష్ణ, మిథున్ చక్రవర్తి పాల్గొన్నారు.