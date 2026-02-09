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అందరిలో కొందరు !

Sep 5 2026 12:08 AM | Updated on Sep 5 2026 12:08 AM

మూడేళ్లు.. సెలవు లేకుండా! బోధనలో ప్రత్యేకం వ్యర్థాలతో విజ్ఞాన పాఠాలు 120 మంది ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులు 8లో

ఉత్తమ బోధన, ఫలితాల్లో ముందంజ

ప్రత్యేకంగా నిలుస్తున్న ఉపాధ్యాయులు

ఉమ్మడి జిల్లాలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల ఉపాధ్యాయుల్లో కొందరు ప్రత్యేకంగా నిలుస్తున్నారు. అవార్డులు వచ్చినా, రాకున్నా.. ఉన్నతాధికారులు గుర్తించినా, లేకున్నా... విద్యార్థుల అభివృద్ధే లక్ష్యంగా బోధనలో ముందు నిలుస్తున్నారు. బోధనలో వినూత్న విధానాలు అవలంబిస్తూ విద్యార్థుల భవిష్యత్‌కు పాటుపడుతున్నారు. నేడు జాతీయ ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం సందర్భంగా అలాంటి వారిలో కొందరు ఉపాధ్యాయుల పరిచయం.

వైరా: అవార్డుల కోసం చూడకుండా, కరోనా సమయంలోనూ ఆన్‌లైన్‌లో పాఠాలు చెప్పి పిల్లల భవిష్యత్‌కు బంగారు బాటలు వేస్తున్నారు వైరా మండలం ఖానాపురం ప్రాథమికోన్నత పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడు బానోతు రామ్‌. 2006 లో ఉపాధ్యాయుడిగా ఎంపికై న ఆయన కొణిజర్ల మండలం సింగరాయపాలెం, వైరా మండలం దాచాపురం పాఠశాలల తర్వాత 2018నుంచి ఖానాపురం పాఠశాలలో పని చేస్తున్నారు. 2023 నుంచి ఇప్పటివరకు ఆదివారం, ప్రభుత్వ సెలవులు తప్ప వ్యక్తిగత అవరాల కోసం రామ్‌ ఒక్క సెలవు కూడా తీసుకోకపోవడం విశేషం. పాఠశాలలో మొత్తం 75 మంది విద్యార్థులు ఉండగా 1, 2వ తరగతుల విద్యార్థులకు చేతి రాతలో ప్రత్యేక తర్ఫీదు ఇచ్చేందుకు పుస్తకాలు సమకూరుస్తున్నారు. ఇక 3నుంచి 7వ తరగతి విద్యార్థులకు డిక్షనరీలు అందించి ఇంగ్లిష్‌ బోధిస్తున్నారు. ఉదయం ముందుగా పాఠశాలకు వచ్చి చదువులో వెనుకబడిన విద్యార్థులకు ప్రత్యేక తరగతులు నిర్వహించడం ఆయన ప్రత్యేకత. ఈసీఆర్‌(ఎవ్రీ చైల్డ్‌ రీడింగ్‌)లో జిల్లాలోనే ఖానాపురం యూపీఎస్‌ ప్రథమ స్థానాన నిలిచింది. ఇవికాక రామ్‌ తన కుమార్తె చరిత్రశ్రీని పనిచేసే పాఠశాలలో చేర్పించడం విశేషం. అంతేకాక విద్యార్థుల పుట్టినరోజు సందర్భంగా పాఠశాలలో మొక్క నాటించి పర్యావరణంపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.

ఇల్లెందురూరల్‌: క్రమశిక్షణ, తపన, సేవాదృక్ఫథంతో ఉపాధ్యాయుడు కబ్బాకుల రవి ఎక్కడ పనిచేసినా అధికారులు, తల్లిదండ్రుల ప్రశంసలు అందుకున్నారు. ఇల్లెందు మండలం ముత్తారపుకట్ట ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఐదేళ్ల క్రితం రవి ప్రధానోపాధ్యాయుడిగా చేరారు. ఇరుకు గదులు, అపరిశుభ్ర వాతావరణంలో ఉన్న పాఠశాలకు గ్రామస్తుల సహకారంతో ఒక రూపం తీసుకురావడంతో పాటు ప్రజాప్రతినిధుల సహకారంతో రెండు గదుల భవనం మంజూరు చేయించారు. దాతల చేయూతతో బెంచీలు, డిజిటల్‌ బోధనకు టీవీ సమకూర్చారు. ప్రతీ అక్షరం విద్యార్థుల మనసులో నాటుకునేలా చార్ట్‌ల ద్వారా బోధిస్తుండడంతో మంచి ఫలితాలు వచ్చాయి. తల్లిదండ్రులతో వాట్సాప్‌ గ్రూపు ఏర్పాటుచేసి విద్యార్థి చదువుకునే ఫొటో తీసి పోస్ట్‌ చేసేలా అవగాహన కల్పించారు. అంతేకాక ప్రతీనెల తల్లిదండ్రుల సమావేశంలో ప్రగతి నివేదికలు, అత్యధిక మార్కులు సాధించిన విద్యార్థులకు బహుమతులు ఇస్తున్నారు. హెచ్‌ఎం రవి, సహ ఉపాధ్యాయుల కృషితో ముత్తారపుకట్ట పాఠశాలలో విద్యార్థుల సంఖ్య 20నుంచి 60కి చేరింది. గతేడాది నవోదయ ప్రవేశపరీక్షకు పాఠశాల నుంచి హాజరైన వారంతా అర్హత సాధించారు.

కొణిజర్ల: చదువు అంటే ర్యాంకులే కాదు జీవి తాంతం గుర్తుండే జ్ఞానమని నిరూపిస్తున్నాడో ఉపాధ్యాయుడు. పనికి రావని పడేసిన వ్యర్థాలనే అస్త్రాలుగా మలిచి దాదాపు 150 రకాల టీచింగ్‌ లెర్నింగ్‌ మెటీరియల్స్‌ తయారు చేసి తరగతి గదిని ప్రయోగశాలగా మార్చి పాఠాలు బోధిస్తూనే మూఢనమ్మకాలపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు కొణిజర్ల జిల్లా పరిషత్‌ ఉన్నత పాఠశాల ఫిజిక్స్‌ ఉపాధ్యాయుడు బానోత్‌ హనుమ. పరీ క్షల కోసమే బోధన అన్నట్లు కాకుండా వారిలో జ్ఞానం పెంచాలనే సంకల్పంతో వ్యర్థాల సాయంతో టీచింగ్‌ లెర్నింగ్‌ మెటీరియల్స్‌ తయారు చేశారు. ఇందులో న్యూటన్‌ గమన నియమాలు, జడత్వ నియమాలు, గురుత్వ కేంద్రం, అభికేంద్ర, అపకేంద్ర బలాలు, విద్యుత్‌ ప్రవాహానికి సంబఽంధించిన ప్రయోగాలు, కాంతి పరావర్తన నియమాలు వంటివి ఉన్నాయి. అంతేకాక మూఢనమ్మకాలను నిర్మూలించేలా అవగాహన కల్పిస్తారు. గాజుపెంకులపై నడవడం, నాలుకపై శూలాలు గుచ్చుకోవడం, వేడి నూనెలో చేయ్యి పెట్టి తీయడం, కొబ్బరికాయ నుంచి రక్తం రప్పించడం, అర చేతిలో మంటలు పుట్టించడం వంటివి శాసీ్త్రయంగా వివరిస్తారు. ఈక్రమంలో హనుమ ఈ ఏడాది రాష్ట్రస్థాయి ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడిగా ఎంపికయ్యారు.

నేడు జాతీయ ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం

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