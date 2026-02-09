మహిళల ఆర్థికాభివృద్ధే సంకల్పం

● రాష్ట్ర మంత్రి ధనసరి సీతక్క ● సత్తుపల్లిలో ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణీ ప్రారంభం
సత్తుపల్లిటౌన్: మహిళలు ఆర్థికంగా ఎదిగి కోటీశ్వరులుగా స్థిరపడాలన్నదే ప్రభుత్వ సంకల్పమని రాష్ట్ర పంచాయతీ రాజ్, గ్రామీణాభివృధ్ది శాఖ మంత్రి ధనసరి అనసూయ(సీతక్క) అన్నారు. అందుకే మహిళల కోసం కోసం పథకాలు అమలుచేస్తున్నట్లు తెలిపారు. సత్తుపల్లిలో శుక్రవారం ఏర్పాటుచేసిన ఇందిర మహిళాశక్తి సదస్సులో కలెక్టర్ దివాకర టీ.ఎస్., ఎమ్మెల్యే మట్టా రాగమయి దయానంద్తో కలిసి మంత్రి మహిళలకు ఇందిరమ్మ చీరలు పంపిణీ చేశారు. అనంతరం సీతక్క మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో కోటి మంది మహిళలను కోటీశ్వరులుగా చేయాలన్నదే సీఎం రేవంత్రెడ్డి సంకల్పమని మంత్రి తెలిపారు. మహిళా సంఘాలకు వడ్డీలేని రుణాలు అందించడంతో పాటు బస్సులు, పెట్రోల్ బంక్లు కేటాయిస్తున్నామని చెప్పారు. ఆనాడు వైఎస్ఆర్ హయాంలో ఐకేపీ కేంద్రాల ద్వారా ధాన్యం కొనుగోళ్లను మొదలుపెట్టగా ఒక్కో జిల్లాలో రూ.20 కోట్ల నుంచి రూ.100 కోట్ల వరకూ ఆదాయం వస్తోందని తెలిపారు. ములుగు కలెక్టర్గా దివాకర ఉన్నప్పుడు మహిళా సంఘాలకు రూ. 6కోట్ల రుణం అందించగా, 15 రోజుల్లోనే రూ.9 కోట్ల విలువైన వ్యాపారం చేశారని గుర్తుచేశారు.
మహిళలు ఆదిపరాశక్తులు
ఎమ్మెల్యే రాగమయి మాట్లాడుతూ గతంలో మహిళా సంఘాలు అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నాయని, రుణాలపై అధిక వడ్డీ భారంతో చాలామంది సభ్యులు వైదొలిగిన పరిస్థితులు ఉన్నాయని తెలిపారు. కానీ కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చాక పరిశ్రమలు పెట్టేలా ప్రోత్సహిస్తున్నట్లు చెప్పారు. కాంగ్రెస్ ఏం చేసిందని బీఆర్ఎస్ నాయకులు వస్తే నిలదీయాలని పిలుపునిచ్చారు. మహిళలంటే ఆదిపరాశక్తులని పేర్కొన్న ఆమె... మంత్రి సీతక్క ఆదర్శంగా తాను పొలిటికల్ సైన్స్ చదువుతున్నానని తెలిపారు. అనంతరం కలెక్టర్ దివాకర టీ.ఎస్. మాట్లాడగా జిల్లాలో మహిళా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటైన సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ ద్వారా నెలకు రూ. 2.50 లక్షల వరకు ఆదాయం లభించనుందని తెలిపారు. ఈసమావేశంలో సత్తుపల్లి, కల్లూరు మున్సిపల్ చైర్మన్లు ఎండీ.రెహానా కమల్పాషా, మోహన్నాయక్, కల్లూరు ఎసీపీ వసుంధర, సత్తుపల్లి మున్సిపల్ కమిషనర్ నర్సింహ, డీడబ్ల్యూఓ ప్రమీలతో పాటు దోమ ఆనంద్, భాగం నీరజ, గాదె చెన్నారావు, సత్యవతి, జ్యోతి, రవి తదితరులు పాల్గొన్నారు.