ఖమ్మంరూరల్: మండలంలోని తలంపాడుకు చెందిన మూడో తరగతి విద్యార్థిని రెంటాల అక్షిత కొన్నాళ్ల క్రితం అమ్మమ్మతో కలిసి బస్సులో వస్తుండగా, బయట చేయి పెట్టడంతో మరో బస్సు ప్రమాదవశాత్తు తగిలి తీవ్రగాయమైంది. గ్రామ సర్పంచ్ కుమ్మరి అంబేద్కర్ ద్వారా విషయం తెలుసుకున్న మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి ఆ చిన్నారికి చికిత్స చేయించడంతో ప్రస్తుతం కోలుకుంది. జిల్లా పర్యటనలో మంత్రి శుక్రవారం చిన్నారి ఇంటికి వెళ్లి ‘ఎలా ఉన్నావమ్మా.. అక్షిత’ అంటూ యోగక్షేమాలు తెలుసుకున్నారు. బాగా చదువుకోవాలని చెబుతూ కుటుంబానికి ఆర్థిక సాయం అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ మండల అధ్యక్షుడు తోట వీరభద్రం, సర్పంచ్ అంబేద్కర్తో పాటు మద్ది మల్లారెడ్డి, ఎన్.ఉపేందర్, పాపానాయక్, పంతులునాయక్ పాల్గొన్నారు.
చిన్నారిని పరామర్శించిన
మంత్రి పొంగులేటి