 రెండో విడతకు రెడీ! | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రెండో విడతకు రెడీ!

May 30 2026 12:11 AM | Updated on May 30 2026 12:11 AM

నియోజకవర్గానికి 2 వేల చొప్పున జిల్లాకు 10 వేలు ఇళ్లు లేనివారు, పూరిగుడిసెల్లో ఉంటున్న వారికి ప్రాధాన్యత 500 మంది చొప్పున పాత ఇళ్లపై స్లాబ్‌ వేసుకునే వారికి అవకాశం

రెండు రోజుల్లో విధివిధానాలు

సాక్షి ప్రతినిధి, ఖమ్మం: ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకంలో రెండో విడత మంజూరుకు ప్రభుత్వం సన్నద్ధమవుతోంది. వచ్చేనెల 2న తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా ఇళ్లను మంజూరు చేయనుంది. ఒక్కో నియోజకవర్గానికి 2 వేల ఇళ్ల చొప్పున జిల్లాకు 10 వేల ఇళ్లు మంజూరు కానున్నాయి. అసలు ఇళ్లు లేని, పూరి గుడిసెల్లో నివాసం ఉంటున్న వారికి ఈసారి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. అంతేకాక గతంలో మంజూరై స్లాబ్‌ వేయని ఇందిరమ్మ ఇళ్లు, స్లాబ్‌ లేకుండా సిమెంట్‌ గోడలపై రేకులతో నివసిస్తున్న వారిని కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. ఈ కేటగిరీలో అర్హులు స్లాబ్‌ వేసుకునేందుకు రూ.2 లక్షలు మంజూరు కానున్నాయి.

పైలట్‌తో ప్రారంభమై..

జిల్లాలో గత ఏడాది జనవరిలో కొణిజర్ల మండలం చినగోపతి గ్రామాన్ని ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం పైలట్‌గా ప్రాజెక్టుగా ఎంపిక చేసింది. ఆ తర్వాత మండలానికి ఒక గ్రామాన్ని ఎంపిక చేశారు. మొత్తంగా ఐదు నియోజకవర్గాలకు మొదటి విడతగా 16,243 ఇళ్లు మంజూరైతే, ఇందులో ఇప్పటి వరకు 1,512 నిర్మాణాలు ప్రారంభం కాలేదు. మిగతా వాటిలో 8,314 ఇళ్లు పూర్తికాగా, మిగతావి పలు దశల్లో ఉన్నాయి. నిర్మాణం పూర్తయిన 4 వేల ఇళ్ల గృహ ప్రవేశాలు పూర్తయ్యాయి. మిగతా ఇళ్ల గృహప్రవేశాలు వచ్చేనెల 2న నిర్వహించేలా అధికారులు పర్యవేక్షిస్తున్నారు.

సత్తుపల్లి టాప్‌

మొదటి విడతలో మంజూరై ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తయిన వాటిలో సత్తుపల్లి నియోజకవర్గం అగ్రస్థానాన నిలిచింది. ఈ నియోజకవర్గంలో సత్తుపల్లిలో 2,054 ఇళ్ల నిర్మాణాలు పూర్తయ్యాయి. ఇక పాలేరులో 1,834, మధిరలో 1,704, వైరాలో 1,395, ఖమ్మం నియోజకవర్గంలో 1,112, ఇల్లెందు పరిధిలోకి వచ్చే కామేపల్లి మండలంలో 215 ఇళ్లు పూర్తయ్యాయి. చివరి దశలో ఉన్నవి, నిర్మాణం పూర్తయిన ఇళ్ల గృహప్రవేశాలు వచ్చేనెల 2వ తేదీ మొదలు మొదటి వారంలోగా చేయించనున్నారు. పూర్తయిన ఇళ్లకు పెండింగ్‌ బిల్లులు ఉంటే వెంటనే చెల్లించాలన్న మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి ఆదేశాలతో అధికారులు జాబితా ఆధారంగా పరిశీలిస్తున్నారు.

లబ్ధిదారులను గుర్తించి..

ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు అర్హులెవరో గృహ నిర్మాణ శాఖతో పాటు సెర్ప్‌, ఏఐ ద్వారా ప్రభుత్వం వివరాలు సేకరించింది. ఈ వివరాల ఆధారంగా రెండో విడతలో జిల్లాకు మంజూరయ్యే 10 వేల ఇళ్లకు సంబంధించి ఇప్పటికే అర్హులను గుర్తించారు. జిల్లాలో అసలు ఇళ్లు లేని నిరుపేదలు 1,168 కుటుంబాలు, గుడిసెల్లో నివసిస్తున్న కుటుంబాలు 7,200, టార్పాలిన్లు కప్పుకొని నివసిస్తున్న కుటుంబాలు 3,333 కలిపి 11,701 కుటుంబాలు ఉన్నాయని తేల్చారు. ఈ నేపథ్యాన రెండో దశ మంజూరులో వీరికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు.

స్లాబ్‌ మాత్రమే వేసేలా..

నియోజవర్గానికి 2 వేల చొప్పున ఇళ్లు మంజూరైతే అందులో 500 ఇళ్లు స్లాబ్‌ వేసుకునే వారిని ఎంపిక చేస్తారు. గతంలో ఇందిరమ్మ ఇళ్లు మంజూరై స్లాబ్‌ వేయకుండా వదిలేసినవి, సిమెంట్‌ గోడలు ఉండి రేకులు ఉన్న ఇళ్లలో నివసిస్తున్న అర్హులను ఈ జాబితాలో చేరుస్తారు. స్లాబ్‌ పూర్తయ్యాక ప్రభుత్వం ఆయా లబ్ధిదారులకు ఒకేసారి రూ.2 లక్షలు విడుదల చేస్తుంది. ఇలాంటి కుటుంబాల జాబితాను కూడా గృహ నిర్మాణ శాఖ సిద్ధం చేసింది.

వచ్చేనెల 2 నుంచి రెండో దశ ఇందిరమ్మ ఇళ్లు

రెండో విడత ఇందిరమ్మ ఇళ్ల మంజూరుకు సంబంధించిన విధివిధానాలు రెండు, మూడు రోజుల్లో విడుదలవుతాయి. అసలు ఇళ్లు లేనివారు, పూరి గుడిసెల్లో నివాసం ఉంటున్న వారికి ప్రాధాన్యత ఇస్తాం. అర్హులైన అందరికీ ప్రాధాన్యత ప్రకారం ప్రభుత్వం ఇళ్లు మంజూరు చేస్తుంది. తొలి విడతలో నిర్మాణం పూర్తయిన 4 వేలకు పైగా ఇళ్ల గృహ ప్రవేశాలు వచ్చే నెల 2న జరగనున్నాయి.

–భూక్యా శ్రీనివాస్‌, పీడీ, హౌసింగ్‌

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సిస్టమ్‌ మూవీ బాలనటితో జ్యోతిక పోజులు (ఫొటోలు)
photo 2

హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరి స్మైలీ లుక్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

ఫ్యామిలీ ట్రిప్‌లో సింహాద్రి హీరోయిన్ అంకిత (ఫొటోలు)
photo 4

టాలీవుడ్ నటి పూర్ణ బక్రీద్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 5

కూటమి దగా డీఎస్సీపై కదం తొక్కిన వైఎస్సార్‌సీపీ (ఫొటోలు)

Video

View all
Naga Chaitanya Personality Rights Case Update 1
Video_icon

నాగ చైతన్యకు బిగ్ రిలీఫ్ ఢిల్లీ హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలు!
Ambati Rambabu Fires On Chandrababu Revanth Unveils NTR Statue Over Revanth Unveils NTR Statue 2
Video_icon

తెలంగాణలో ఎన్టీఆర్ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించిన రేవంత్ రెడ్డి
YS Jagan Expresses Condolences Over Gade Venkat Reddy 3
Video_icon

గాదె వెంకటరెడ్డి మృతిపై YS జగన్ సంతాపం
Women Hit Pawan Kalyan's Poster with Slippers 4
Video_icon

పవన్ కళ్యాణ్ ను చెప్పుతో కొట్టిన తెలంగాణ మహిళ!
Blue Origin rocket explodes during Cape Canaveral test 5
Video_icon

లాంచ్ ప్యాడ్ పైనే పేలిన బ్లూ-ఆరిజన్ రాకెట్ LC-36
Advertisement
 