రూ.16 వేలు లేవని..

ట్యాబ్ కొనలేక పన్ను కోల్పోయిన వైనం సత్తుపల్లి మార్కెట్ అధికారుల నిర్వాకం
సత్తుపల్లి: జిల్లాలో ఖమ్మం వ్యవసాయ మార్కెట్ తర్వాత ఆదాయంలో సత్తుపల్లి మార్కెట్ రెండో స్థానాన ఉంటుంది. అంతర్రాష్ట్ర సరిహద్దు కావడంతో సత్తుపల్లి చెక్పోస్టు ద్వారా అత్యధిక ఆదాయం సమకూరుతోంది. ఈ క్రమాన సెస్ వివరాల నమోదులో పారదర్శకత కోసం గత ప్రభుత్వం యాప్ను ప్రవేశపెట్టింది. ఇందుకోసం చెక్పోస్టు సిబ్బందికి ట్యాబ్ కేటాయించారు. అయితే, ఈ ట్యాబ్ దెబ్బతినడంతో రూ.16 వేలు పెట్టి కొనుగోలు చేయలేక రూ.60 లక్షల మేర పన్ను నష్టపోయిన విషయం వెలుగుచూసింది.
ట్యాబ్
మొరాయించడంతో..
సత్తుపల్లి చెక్పోస్టులో ఇద్దరు ఔట్సోర్సింగ్ సిబ్బందిని నియమించారు. 2025–26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఈ చెక్ పోస్టు ద్వారా రూ.1.75 కోట్ల వసూళ్లు లక్ష్యంగా నిర్దేశిస్తే అక్టోబర్ 10 వరకు రూ.42 లక్షలు వసూలైనట్లు యాప్లో నమోదు చేశారు. ఆ సమయాన ట్యాబ్ దెబ్బతినడంతో కొత్త ట్యాబ్ కొనుగోలుకు బడ్జెట్ కేటాయింపులు జరగలేదు. దీంతో సిబ్బంది వ్యక్తిగత ఫోన్లోనే యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని రూ.1.13 కోట్ల మేర సెస్ వసూలు చేశారు. ఆ తర్వాత వ్యక్తిగత ఫోన్లలో యాప్ పనిచేయకపో వడం, రాతపూర్వకంగా రశీదులు ఇచ్చే వెసలుబాటు లేకపోవడంతో మిగతా రూ.20 లక్షల ఆదాయం మాత్రం నమోదు కాలేదు. అయితే, పన్ను వసూలు చేసి ఖజానాకు జమ చేయలేదా.. లేక వద్దనుకుని వదిలేశారా అన్నది తెలియరావడం లేదు.
ఆంధ్రా సరిహద్దు.. నిత్యం ఆదాయం
సత్తుపల్లి ఏపీకి సరిహద్దుగా ఉంటుంది. దీంతో ఏపీకి మొక్కజొన్న, ధాన్యం తీసుకెళ్లే వాహనదారులు ఇక్కడి చెక్పోస్టులో పన్ను చెల్లిస్తారు. ఒకవేళ ఇక్కడ సెస్ కట్టకుండా ఆంధ్రాలోకి వెళ్తే జరిమానా విధించే అవకాశముంటుంది. అందుకే వ్యవసాయ సీజన్లో రోజుకు రూ.50 వేల వరకు ఆదాయం వస్తుంది. ఈ నేపథ్యాన కేవలం రూ.16 వేలతో ట్యాబ్ కొనలేక గత ఆర్థిక సంవత్సరం రూ.20 లక్షల మేర ఆదాయం తగ్గింది. ఇక ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం ఏప్రిల్లో రూ.40 లక్షలు లక్ష్యానికి గాను ఆదాయం పూర్తిగా పడిపోయింది. ఆన్లైన్లో నమోదు చేసే అవకాశం లేదని సిబ్బంది చెబుతుండడంతో దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన లారీల డ్రైవర్లు ఇదే మార్కెట్ పరిధి వెంకటాపురం, గంగారం చెక్పోస్టులకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది. చివరకు గతనెల 30వ తేదీన అధికారులు ట్యాబ్ సమకూర్చినా వ్యవసాయ సీజన్ చివరి దశ కావడంతో ఆశించిన స్థాయిలో సెస్ వసూలు కాలేదు. ఫలితంగా గత ఆర్థిక సంవత్సరం అక్టోబర్ నుంచి ఇప్పటివరకు మార్కెట్ కమిటీ రూ.60 లక్షల మేర ఆదాయం కోల్పోయినట్లు తెలుస్తోంది.
అప్గ్రేడ్ కాక..
సత్తుపల్లి వ్యవసాయ మార్కెట్కు ప్రభుత్వం కేటాయించిన పన్ను వసూళ్ల లక్ష్యాన్ని ఐదేళ్లుగా చేరుతున్నారు. దీంతో మార్కెట్ గ్రేడ్–1 నుంచి స్పెషల్ గ్రేడ్ మార్కెట్గా అప్గ్రేడ్ కావాల్సి ఉంది. అయినా అలా జరగకపోవడంతో బడ్జెట్ కేటాయింపులు కూడా అంతంత మాత్రంగానే ఉంటున్నాయి. ఈ నేపథ్యాన రూ.2 కోట్లతో నూతన భవనం, రూ.2 కోట్లతో కల్లూరుగూడెం గోదాంకు రోడ్డు, రూ.15 లక్షలతో సత్తుపల్లి గోదాం మరమ్మతులకు ప్రతిపాదించినా బిల్లులు రావనే భయంతో కాంట్రాక్టర్లు ముందుకు రావడం లేదని తెలిసింది. ట్యాబ్ కొనుగోలు చేయలేక ఆదాయం కోల్పోయిన విషయమై వివరణ కోసం మార్కెట్ కార్యదర్శి సత్యనారాయణకు పలుమార్లు ఫోన్ చేసినా స్పందించలేదు. ఇక మార్కెట్ చైర్మన్ దోమ ఆనంద్బాబును సంప్రదించగా ఎనిమిది నెలల నుంచి తనకు గౌరవ వేతనం చెల్లించడం లేదని చెప్పడం గమనార్హం. స్పెషల్ గ్రేడ్గా అప్గ్రేడ్ కోసం ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు పంపించామని తెలిపారు.
రూ.60 లక్షలు వదిలేశారట!