ప్రారంభమైన పాలిసెట్‌ కౌన్సెలింగ్‌

ఖమ్మం సహకారనగర్: పాలిటెక్నిక్ కళాశాలల్లో ప్రవేశాలకు సంబంధించిన పాలిసెట్ కౌన్సెలింగ్ శుక్రవారం ప్రారంభమైంది. ఖమ్మంలోని ఎస్ఆర్ అండ్ బీజీఎన్ఆర్ డిగ్రీ కళాశాలలో సెంటర్ ఏర్పాటుచేయగా తొలిరోజు స్లాట్ బుక్ చేసుకున్న 305మంది విద్యార్థుల్లో 285మంది హాజరయ్యారని ప్రిన్సిపాల్ మహ్మద్ జకీరుల్లా తెలిపారు. విద్యార్థులు సకాలంలో హాజరై సర్టిఫికెట్లు పరిశీలన అనంతరం కళాశాలల ఆప్షన్లు ఇచ్చుకోవాలని సూచించారు. ఈకార్యక్రమంలో కోఆర్డినేటర్ చందా సుధాకర్, ఉద్యోగులు పాల్గొన్నారు.
నేడు జాబ్మేళా
ఖమ్మం రాపర్తినగర్: నిరుద్యోగ యువతకు ప్రైవేట్ రంగంలో ఉపాధి కల్పించేందుకు శనివారం జాబ్మేళా ఏర్పాటుచేసినట్లు జిల్లా ఉపాధి కల్పన శాఖ అధికారి ఎన్.మాధవి తెలిపారు. ఫర్టిలైజర్ టెక్నాలజీస్ కంపెనీలో 35 పోస్టుల భర్తీకి కంపెనీ ప్రతినిధులు ఇంటర్వ్యూ నిర్వహిస్తారని తెలిపారు. ఆసక్తి కలిగిన నిరుద్యోగ యువతీ, యువకులు ఖమ్మం టీటీడీసీలో ఉదయం 10గంటలకు మొదలయ్యే ఇంటర్వ్యూలకు సర్టిఫికెట్ల జిరాక్స్లతో హాజరుకావాలని సూచించారు.
ఫొటోలు సకాలంలో అప్లోడ్ చేయాలి
నేలకొండపల్లి: ‘జల్ సంచయ్.. జన్ భాగీధారీ’ పథకంలో భాగంగా చేపట్టిన పనుల ఫొటోల ను ఎప్పటికప్పుడు ఆన్లైన్లో అప్లోడ్ చేయాలని డీఆర్డీఓ కొండపల్లి శ్రీరామ్ సూచించారు. జిల్లాలోని ఎంపీడీఓలు, ఎంపీఓలు, ఈజీఎస్ ఏపీఓలతో గురువారం ఆయన టెలీ కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మాట్లాడారు. ఈ పతకం ద్వారా నీటి నిల్వల పెంపునకు నిర్మించిన ఇంకుడు గుంతలు, చేతి పంపుల ప్లాట్ఫామ్ తదితర పనుల ఫొటోలను అప్లోడ్ చేసే ప్రక్రియపై దృష్టి సారించాలని తెలిపారు. నేలకొండపల్లి మండలంలో 3,200 పనులకు గాను 2,186 పనులు పూర్తి చేసినందున ఫొటోలు నమోదు చేసేలా ఇతర పంచాయతీల కార్యదర్శులు, ఆపరేటర్ల సేవలను వినియోగించుకోవాలని ఆయన సూచిచారు. ఈ టెలీ కాన్ఫరెన్స్కు నేలకొండపల్లి నుంచి ఎంపీడీఓ ఎం.యర్రయ్య, ఎంపీఓ సీ.హెచ్.శివ, ఈజీఎస్ ఏపీఓ ఆర్.సునీత, ఈసీ శేషగిరిరావు హాజరయ్యారు.
గడువులోగా
‘సీతారామ’ పనులు
కల్లూరు రూరల్: నిర్దేశించిన గడువులోగా సీతారామ ఎత్తిపోతల పథకం పనులు పూర్తయ్యేలా వేగం పెంచాలని కల్లూరు సబ్ కలెక్టర్ అజయ్యాదవ్ ఆదేశించారు. కల్లూరులో అధికారులతో గురువారం సమావేశమైన ఆయన డివిజన్ పరిధిలో కాల్వల నిర్మాణం, భూసేకరణపై సమీక్షించారు. కాల్వల నిర్మాణంతో జరిగే లాభాలను రైతులకు వివరిస్తూ భూసేకరణపై దృష్టి సారించాలని, క్షేత్రస్థాయిలో ఇబ్బందులు ఎదురైతే తమ దృష్టికి తీసుకురావాలని తెలిపారు. ఈవిషయంలో అన్ని శాఖల అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేయాలని సబ్ కలెక్టర్ ఆదేశించారు. ఈ సమావేశంలో తహసీల్దార్లు, జల వనరుల శాఖ ఇంజనీర్లు, ఉద్యోగులు పాల్గొన్నారు.
ఉచిత శిక్షణకు
దరఖాస్తుల ఆహ్వానం
ఖమ్మం మయూరిసెంటర్: యూపీఎస్సీ – సీ శాట్ పరీక్ష కోసం సిద్ధమవుతున్న 100మంది మైనార్టీ అభ్యర్థులకు ఉచిత శిక్షణ ఇవ్వనున్నట్లు జిల్లా మైనార్టీ సంక్షేమ శాఖాధికారి ముజాహిద్ తెలిపారు. మెరిట్ ఆధారంగా ప్రవేశాలు కల్పించడమే కాక మహిళా అభ్యర్థులకు 33.33 శాతం, దివ్యాంగులకు 5శాతం సీట్లు రిజర్వ్ చేస్తామని పేర్కొన్నారు. ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీ పూర్తి చేసి తల్లిదండ్రుల వార్షిక ఆదాయం రూ.5లక్షల్లోపు కలిగిన మైనార్టీ(ముస్లిం, క్రైస్తవులు, సిక్కులు, జైన్, బౌద్ధులు, పార్సీ) అభ్యర్థులు https:cet.cgg.gov.in/tmresis వెబ్సైట్ ద్వారా ఈనెల 31వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించారు. దరఖాస్తుదారులకు వచ్చే నెల 14వ తేదీన ప్రవేశపరీక్ష నిర్వహించి శిక్షణకు అర్హులను ఎంపిక చేస్తామని తెలిపారు.