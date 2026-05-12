ఓటర్ల వివరాలు క్షుణ్ణంగా పరిశీలన

జూన్ 24నుంచి సవరణ
● ప్రతీ ఇంటికి బీఎల్ఓ వెళ్లాల్సిందే.. ● ఎస్ఐఆర్పై సమీక్షలో కలెక్టర్ దివాకర
ఖమ్మం సహకారనగర్: ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ(ఎస్ఐఆర్) ద్వారా ప్రతీ ఓటరు వివరాలను క్షేత్రస్థాయిలో క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తూ మ్యాపింగ్ వేగంగా చేపట్టాలని కలెక్టర్ దివాకర టీ.ఎస్. ఆదేశించారు. కలెక్టరేట్లో శుక్రవారం ఆయన అదనపు కలెక్టర్ డాక్టర్ పి.శ్రీజ, ఖమ్మం మున్సిపల్ కమిషనర్ అభిషేక్ అగస్త్యతో కలిసి అధికారులతో సమీక్షించారు. ఓటరు జాబితా సవరణలో ఎలాంటి పొరపాట్లు జరగకుండా బీఎల్ఓలు క్షేత్రస్థాయిలో అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలన్నారు. క్షేత్రస్థాయిలో కచ్చితమైన ధ్రువీకరణ, సరైన డేటా నమోదు, పారదర్శకత ముఖ్యమని తెలిపారు. ఇంటింటా ఎన్యూమరేషన్ ఫారమ్లు అందించి, సేకరించాలని చెప్పారు. అలాగే ఓటర్లు కూడా వెబ్సైట్ ద్వారా వివరాల నమోదుకు ఉన్న అవకాశంపై అవగాహన కల్పించాలని సూచించారు. ఒక కుటుంబ సభ్యులంతా ఒకే పోలింగ్ స్టేషన్ పరిధిలో ఉండేలా చూస్తూ, 1,200 మంది ఓటర్లు దాటితే కొత్త పోలింగ్ కేంద్రాల ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదనలు సమర్పించాలని తెలిపారు.
ప్రత్యేక సమగ్ర ఓటరు సవరణ వచ్చేనెల 24 నుంచి జూలై 25 వరకు జరగనుందని, ఫారం–6, 7, 8 ద్వారా వచ్చిన దరఖాస్తులను పరిశీలిస్తూ మరణించిన ఓటర్ల వివరాలను ధృవీకరించుకున్నాకే జాబితా నుంచి తొలగించాలని కలెక్టర్ సూచించారు. ఆపై జూలై 31న ముసాయిదా ఓటరు జాబితా ప్రచురించాక అందే అభ్యంతరాలను కూడా క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించాకే నిర్ణయం తీసుకోవాలన్నారు. తొలుత హైదరాబాద్ నుండి రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి సి.సుదర్శన్రెడ్డి ఎస్ఐఆర్పై కలెక్టర్లు, ఎన్నికల అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా సమీక్షించారు. జిల్లా నుంచి కలెక్టర్ దివాకరతో పాటు ఎస్డీసీ రాజేశ్వరి, తహసీల్దార్ జయచందర్, ఉద్యోగులు రాజు, అన్సారీ పాల్గొన్నారు.