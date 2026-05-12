 ఎండ, వడగాలులు | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఎండ, వడగాలులు

May 30 2026 12:11 AM | Updated on May 30 2026 12:11 AM

పలుచోట్ల ఓ మోస్తరు వాన

ఖమ్మంవ్యవసాయం: రోహిణి కార్తెలో రోళ్లు పగులుతాయనే నానుడిని నిజం చేస్తూ జిల్లాలో ఎండలు మండిపోతున్నాయి. నాలుగు రోజుల నుంచి పగలంతా ఎండ తీవ్రత కొనసాగుతుండగా, సాయంత్రం కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈదురుగాలులు, ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షం కురుస్తోంది. శుక్రవారం జిల్లాలో 42 నుంచి 45.2 డిగ్రీల మధ్య ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. గురువారంతో పోలిస్తే గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత కాస్త తగ్గినా ఎండతో వడగాలుల ప్రభావం కొనసాగింది.

పమ్మి, పల్లెగూడెంలో అత్యధికం

జిల్లాలోని పమ్మి, పల్లెగూడెంలో అత్యధికంగా 45.2 డిగ్రీలు, తిమ్మారావుపేటలో 45 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. అలాగే, ప్రకాష్‌నగర్‌, బాణాపురంలో 44.9, కొణిజర్లలో 44.8, బచ్చోడులో 44.2, కలెక్టరేట్‌, ముదిగొండలో 44.1, పంగిడి, గౌరారం, లింగాలలో 44, ఖానాపురం, ఏన్కూరులో 43.9 చింతకానిలో 43.8, నేలకొండపల్లి, తిరుమలాయపాలెంలో 43.7, ఎర్రుపాలెం, ఖమ్మం ఎన్‌ఎస్‌టీలో 43.5, కుర్నవల్లి, కాకరవాయి, గేటు కారేపల్లిలో 43.4, తల్లాడ, వైరా, మధిరలో 43.2, మంచుకొండలో 43, వైరా (ఏఆర్‌ఎస్‌) 42.9, కూసుమంచి 42.8, మధిర (ఏఆర్‌ఎస్‌), పెద్దగోపతి, రఘునాథపాలెంలో 42.7, నాగులవంచ, సదాశివునిపాలెంలో 42.6, కల్లూరు, వేంసూరు, రావినూతల 42.5, పెనుబల్లి, సత్తుపల్లిలో 42.4, సిరిపురంలో 42.3, సత్తుపల్లి ఓసీ వద్ద 42.1, గంగారంలో 42 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి.

పలుచోట్ల వాన

జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో గురువారం రాత్రి ఓ మోస్తరు వర్షం కురిసింది. అత్యధికంగా వైరా మండలంలో 61 మి.మీ. వర్షపాతం నమోదైంది. అలాగే, పెనుబల్లి మండలంలో 42.2, వేంసూరులో 36.6, బోనకల్‌లో 33.2, మధిరలో 18.6, తల్లాడలో 18, ఏన్కూరులో 16.6, కామేపల్లిలో 16.4, సత్తుపల్లిలో 12.2, కొణిజర్లలో 10.8, చింతకానిలో 10.2 వర్షపాతం నమోదైందని అధికారులు వెల్లడించారు.

పశువైద్య శాఖలో

35 మంది బదిలీ

ఖమ్మంవ్యవసాయం: జిల్లా పశుసంవర్థక, పశువైద్య శాఖ ఉద్యోగుల బదిలీకి శుక్రవారం కౌన్సెలింగ్‌ నిర్వహించారు. శాఖ జాయింట్‌ డైరెక్టర్‌ డాక్టర్‌ బి.పురంధర్‌ పర్యవేక్షణలో కౌన్సెలింగ్‌ నిర్వహించగా, 35 మంది పశువైద్య సహాయ సిబ్బందిని బదిలీ చేశారు. ఇందులో నలుగురు వెటర్నరీ లైవ్‌ స్టాక్‌ ఆఫీసర్లు, స్టాఫ్‌ అసిస్టెంట్లు ఆరుగురు, జూనియర్‌ వెటర్నరీ అసిస్టెంట్లు తొమ్మిది మందితో పాటు వెటర్నరీ అసిస్టెంట్లు 16 మంది ఉన్నారు.

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సిస్టమ్‌ మూవీ బాలనటితో జ్యోతిక పోజులు (ఫొటోలు)
photo 2

హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరి స్మైలీ లుక్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

ఫ్యామిలీ ట్రిప్‌లో సింహాద్రి హీరోయిన్ అంకిత (ఫొటోలు)
photo 4

టాలీవుడ్ నటి పూర్ణ బక్రీద్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 5

కూటమి దగా డీఎస్సీపై కదం తొక్కిన వైఎస్సార్‌సీపీ (ఫొటోలు)

Video

View all
Naga Chaitanya Personality Rights Case Update 1
Video_icon

నాగ చైతన్యకు బిగ్ రిలీఫ్ ఢిల్లీ హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలు!
Ambati Rambabu Fires On Chandrababu Revanth Unveils NTR Statue Over Revanth Unveils NTR Statue 2
Video_icon

తెలంగాణలో ఎన్టీఆర్ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించిన రేవంత్ రెడ్డి
YS Jagan Expresses Condolences Over Gade Venkat Reddy 3
Video_icon

గాదె వెంకటరెడ్డి మృతిపై YS జగన్ సంతాపం
Women Hit Pawan Kalyan's Poster with Slippers 4
Video_icon

పవన్ కళ్యాణ్ ను చెప్పుతో కొట్టిన తెలంగాణ మహిళ!
Blue Origin rocket explodes during Cape Canaveral test 5
Video_icon

లాంచ్ ప్యాడ్ పైనే పేలిన బ్లూ-ఆరిజన్ రాకెట్ LC-36
Advertisement
 