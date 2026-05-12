రఘునాథపాలెం: జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో గురువారం రాత్రి గాలివాన బీభత్సం సృష్టించింది. రఘునాథపాలెం మండలంలోని రాంక్యాతండా, కొర్లబోడుతండా తదితర ప్రాంతాల్లో 30 ఎకరాల బొప్పాయి తోటలు నేలకొరగగా రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోయారు. అలాగే, గ్రామాల్లో విద్యుత్ స్తంభాలు విరిగిపడడమే కాక లైన్లు తెగిపోవడంతో సరఫరా నిలిచిపోయింది. శుక్రవారం మధ్యాహ్నం వరకు కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో సరఫరా పునరుద్ధరణ జరగలేదు.
●వైరా: అకాల వర్షం, గాలిదుమారంతో విద్యుత్శాఖకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది. వైరా పరిధి బ్రాహ్మణపల్లి, సుందరయ్యనగర్, మాటూరుపేట, శాంతినగర్ తదితర ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ స్తంభాలు విరగగా వైర్లు కూడా తెగిపోయాయి. వైరా రిజర్వాయర్ ఆనకట్టపై నీటి పారుదల శాఖ ఆధ్వర్యాన ఏర్పాటు చేసిన సోలార్ స్తంభాలు నేలకూలడంతో రూ.3 లక్షల నష్టం జరిగింది. విద్యుత్ ఉద్యోగులు కూలిన చోట కొత్త స్తంభాలు ఏర్పాటుచేయడంతో పాటు పునరుద్ధరణ పనులు చేపట్టారు.
●ఏన్కూరు: మండలంలోని పలుగ్రామాల్లో విద్యుత్ స్తంభాలు, చెట్లు పడిపోయాయి. మెరుపులకు తోడు పిడుగుల శబ్దంతో జనం ఆందోళనకు గురయ్యారు. తూతకలింగన్నపేటలో చల్ల రమేశ్, చల్ల బాలకృష్ణకు చెందిన రేకుల ఇళ్లు ధ్వంసమయ్యాయి. పలువురి ఇళ్లలో ఫ్రిజ్, టీవీ, ఇతర సామగ్రి ధ్వంసం కావడంతో నష్టం వాటిల్లింది.
నేలకొరిగిన తోటలు, విరిగిన స్తంభాలు