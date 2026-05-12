ధరల పెంపుతో సామాన్యులపై భారం

ఖమ్మంమయూరిసెంటర్: ఇటీవల పెరిగిన పెట్రోల్, డీజిల్తో పాటు గ్యాస్ ధరలతో సామాన్యులపై మోయలేని భారం పడుతోందని కాంగ్రెస్ జిల్లా అధ్యక్షుడు నూతి సత్యనారాయణగౌడ్ పేర్కొన్నారు. ధరల పెంపునకు నిరసనగా ఐఎన్టీయూసీ ఆధ్వర్యాన శుక్రవారం ఖమ్మంలో నిరసన తెలిపారు. ఐఎన్టీయూసీ జిల్లా, నగర అధ్యక్షులు కొత్త సీతారాములు, నరాల నరేశ్, మోహన్నాయుడు అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ.. కేంద్ర ప్రభుత్వం తరచుగా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను పెంచుతూ పేద ప్రజలపై భారాన్ని మోపుతోందని ఆరోపించారు. ధరలు తగ్గించని పక్షంలో నిరసనలను ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు. తొలుత కాంగ్రెస్ కార్యాలయం నుంచి బాబూరావు బంక్ మీదుగా మయూరిసెంటర్కు నాయకులు, కార్యకర్తలు ర్యాలీగా చేరుకుని.. ఆటోను తాళ్లతో లాగుతూ నిరసన తెలిపారు. కాంగ్రెస్ నగర అధ్యక్షుడు నాగండ్ల దీపక్చౌదరి, మహిళా కాంగ్రెస్ జిల్లా అధ్యక్షురాలు దొబ్బల సౌజన్య, నాయకులు రంగ, పాల్వంచ కృష్ణ, వీరేందర్రెడ్డి, తోట సైదులు, ఫజల్, నాగేశ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.