బిసి ఊట క్లస్టర్‌ పథకాన్ని విరమించుకోండి

రాయచూరు రూరల్: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రాథమిక పాఠశాలల్లో మధ్యాహ్న భోజన పథకంలో నూతనంగా విస్తరించే బిసి ఊట క్లస్టర్ పథకాన్ని విరమించుకోవాలని సీఐటీయూ డిమాండ్ చేసింది. సోమవారం పాత జిల్లాధికారి కార్యాలయం వద్ద చేపట్టిన ఆందోళనలో అధ్యక్షుడు శరణ బసవ మాట్లాడారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆధీనంలో విధులు నిర్వహించే మధ్యాహ్న భోజన కాంట్రాక్ట్ కార్మికులకు ఇబ్బందులు కలుగుతున్నట్లు పాత పద్ధతిని అమలు చేయాలని కోరుతూ జడ్పీ సీఈఓకు వినతిపత్రం సమర్పించారు.
రోడ్లు, ఆలయాల
అభివృద్ధికి పెద్దపీట
రాయచూరు రూరల్: రహదారుల, ధార్మిక స్థలాల అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యత కల్పించినట్లు రాయచూరు రూరల్ శాసన సభ్యుడు బసనగౌడ దద్దల్ పేర్కొన్నారు. సోమవారం రాయచూరు తాలూకా తురకడోణలో ఈదమ్మ నూతన ప్రతిమకు, రూ.3 కోట్లతో సీసీ రోడ్డు, దుగనూరు, గిల్లేసూగూరు, తుంగభద్రలో సముదాయ భవనాల ప్రారంభం, రోడ్ల నిర్మాణానికి భూమిపూజ చేసి మాట్లాడారు. నాణ్యతతో కూడిన పనులు చేపట్టాలని అధికారులు, కాంట్రాక్టర్లకు సూచించారు.
పైల్వాన్ల సంఘానికి
మూడు గుంటల స్థలం
హుబ్లీ: నవలగుంద పట్టణంలోని పురసభ పరిధిలో మూడు గుంటల స్థలాన్ని సబ్ రిజిస్టార్ కార్యాలయంలో మారుతీ మాజీ పైల్వాన్ల సంఘానికి రిజిస్ట్రేషన్ చేయించడం సంతోషం కలిగించిందని ఎమ్మెల్యే ఎన్హెచ్ కోనరెడ్డి తెలిపారు. నవలగుందలో సదరు సంఘం పదాధికారులతో సంబంధిత రిజిస్ట్రేషన్ పత్రాలను అప్పగించి ఆయన మాట్లాడారు. ప్రభుత్వం నుంచి రూ.25 లక్షల నిధులను విడుదల చేయించి భవనం, జిమ్ పరికరాలను అమర్చడానికి కృషి చేస్తానన్నారు. ఈ సందర్భంగా తమ డిమాండ్ నెరవేరినందుకు ఆ సంఘం నేతలు లాలగుడి హనుమంత దేవర ఆలయంలో కుంకుమార్చన జరిపి ఎమ్మెల్యే కోనరెడ్డిని ఘనంగా సన్మానించారు. పురసభ ముఖ్యాధికారి శరణ్ పూజార, సబ్ రిజిస్ట్రార్ కవిత గౌడ, ప్రముఖులు సోమన్న, మహంతేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
పాత్రికేయులకు
సంగీతాభిరుచి అవసరం
రాయచూరు రూరల్ : నగరంలోని పాత్రికేయులు సంగీతంపై శ్రద్ధ వహించాలని అంతర్జాతీయ క్లారినెట్ విద్వాంసుడు వడవాటి నరసింహులు అభిప్రాయ పడ్డారు. సోమవారం రాయచూరు రిపోర్టర్స్ గిల్డ్లో వజ్రోత్సవం సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సంగీత శిబిరాన్ని ప్రారంభించి ఆయన మాట్లాడారు. పాత్రికేయులు పని ఒత్తిళ్ల మధ్య సంగీతంపై మక్కువ పెంచుకోవాలన్నారు. నేటి ఆధునిక యుగంలో మానసికంగా, శారీరకంగా ఎదగడానికి వీలవుతుందన్నారు. శాంత కులకర్ణి, గిల్డ్ అధ్యక్షుడు విజయ్ జాగటగల్, గురునాఽథ్, చెన్నబసవ, బసవరాజ్, ఖాన్సాబ్ మొమిన్లున్నారు.
కార్మికుల కుటుంబాలను ఆదుకోండి
రాయచూరు రూరల్: కట్టడ కార్మికుల కుటుంబాలను ఆదుకోవాలని సీఐటీయూ డిమాండ్ చేసింది. సోమవారం కార్మిక శాఖాధికారి కార్యాలయం వద్ద చేపట్టిన ఆందోళనలో అధ్యక్షుడు రుద్రయ్య మాట్లాడారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆధీనంలో కట్టడ కార్మికులకు కార్మిక చట్టాలను జారీ చేయాలని, కార్మికుల పిల్లల విద్యాభ్యాసానికి బకాయి నిధులను మంజూరు చేయాలని, వైద్య సేవలు అందించాలని, కిట్ల కొనుగోల్లో జరిగిన అక్రమాలపై విచారణ చేపట్టాలని, పెన్షన్ను రూ.5 వేలకు పెంచాలని కోరుతూ వినతిపత్రం సమర్పించారు. ఆందోళనలో శరణ బసవ, వీరే్ష్, నింగప్ప, శబ్బీర్, యూసఫ్లున్నారు.