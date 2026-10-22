సాగునీటి కోసం రైతన్న కదం

రాయచూరు రూరల్: నారాయణ పుర కుడి కాలువ(ఎన్ఆర్బీసీ) కింద ఉపకాలువలకు నిరంతరం నీటిని విడుదల చేయాలని ఒత్తిడి చేస్తూ కర్ణాటక రైతు సంఘం ఆధ్వర్యంలో రైతులు పాదయాత్ర చేపట్టారు. దేవదుర్గ తాలూకా గబ్బూరు బూది బసవేశ్వర మఠం వద్ద నుంచి నారాయణపుర డ్యాం వరకు రైతులు చేపట్టిన పాదయాత్రలో మాజీ ఎంపీ బీ.వీ.నాయక్ మాట్లాడుతూ రైతుల పంటలు దక్కాలంటే నవంబర్ 30 వరకు నీరు విడుదల చేయాలన్నారు. పాదయాత్రలో బూది బసవేశ్వర స్వామీజీ, శంభు సోమనాథ స్వామీజీ, గజదండ శివాచార్య స్వామీజీ, రైతు సంఘం అధ్యక్షుడు మస్తాన్ నాయక్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. అదే విధంగా సిరవారలో దేవదుర్గ ఎమ్మెల్యే కరెమ్మ నాయక్ నేతృత్వంలో ఎన్ఆర్బీసీకి నీరు వదలాలని ఒత్తిడి చేస్తూ రైతులు ఆందోళన చేపట్టారు.
డిసెంబర్ 15 వరకు నీరు వదలాలి
హొసపేటె: తుంగభద్ర ఎడమ కాలువకు డిసెంబర్ 15వ వరకు నీటిని విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ వందలాది మంది రైతులు చేపట్టిన పాదయాత్ర హొసపేటెకు చేరింది. బళ్లారి జిల్లా కంప్లి నుంచి ప్రారంభమైన ఈ పాదయాత్ర కంప్లి, రామసాగర, బుక్కసాగర, కమలాపురం మీదుగా కొనసాగింది. హొసపేటెకు చేరిన రైతులు డాక్టర్ పునీత్ రాజ్కుమార్ ప్రతిమకు పూలమాల వేసి నివాళి అర్పించారు. అనంతరం గాళెమ్మన గుడి వద్ద బస చేసిన రైతులు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు అక్కడి నుంచి కొప్పళ జిల్లా మునిరాబాద్ డ్యాం వైపు తమ పాదయాత్రను కొనసాగించారు.
నారాయణపుర, మునిరాబాద్ డ్యాంల వరకు రైతుల పాదయాత్ర
నవంబర్ 30 వరకు నీరు వదలాలని డిమాండ్