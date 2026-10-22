ప్రతిభా కారంజిలో మెరిసిన విద్యార్థులు

హొసపేటె: చదువులోనే కాదు సాంస్కృతిక, సాహిత్య రంగాల్లోనూ హొసపేటె టీబీ డ్యాం పీఎల్సీ ప్రభుత్వ ప్రాథమిక ఉన్నత పాఠశాల విద్యార్థులు తమ సత్తా చాటి విజేతలుగా నిలిచారు. కేజీఎస్ క్లస్టర్ స్థాయి ప్రతిభా కారంజిలో వివిధ పోటీల్లో అద్భుత ప్రతిభ కనబరిచి పలు బహుమతులు సాధించి పాఠశాలకు కీర్తి ప్రతిష్టలు తీసుకొచ్చారు. హొసపేటె నగరంలో సప్తగిరి పాఠశాలలో నిర్వహించిన కేజీఎస్ క్లస్టర్ స్థాయి ప్రతిభా కారంజి కార్యక్రమంలో టీబీ డ్యాం పీఎల్సీ ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులు ఉత్సాహంగా పాల్గొని వివిధ విభాగాల్లో తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించారు. దేశభక్తి గీతాలాపన పోటీల్లో ఆరో తరగతి విద్యార్థిని నిఖిత ప్రథమ స్థానం సాధించగా వక్తృత్వ పోటీల్లో నాలుగో తరగతి విద్యార్థి లియోన్ మొదటి బహుమతి గెలుచుకున్నారు. ఇక ఇంగ్లీష్ కంఠస్థ పోటీల్లో నాలుగో తరగతి విద్యార్థిని శ్రీదేవి, ఆరో తరగతి విద్యార్థి అకుల్ బాలాజీ ద్వితీయ స్థానాలు సాధించారు. తెలుగు కంఠస్థ పోటీల్లో ఏడో తరగతి విద్యార్థి శివశంకర్, ఐదో తరగతి విద్యార్థిని జ్యోతిలక్ష్మి ప్రథమ స్థానాలు కై వసం చేసుకుని పాఠశాల కీర్తిని మరింత పెంచారు. విద్యార్థులకు ప్రధానోపాధ్యాయిని లలితమ్మ, ఉపాధ్యాయులు శ్రీనివాస్ రెడ్డి, నిర్మల, హేమలత, రవికుమార్, ఈరప్ప, మంజుల, శారదల మార్గదర్శకత్వం, ప్రోత్సాహం దోహదపడ్డాయి.