మత్తు మహమ్మారిని చిత్తు చేద్దాం

హొసపేటె: మత్తు పదార్థాల మహమ్మారిని సమాజం నుంచి తరిమికొట్టేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ చేతులు కలపాలని సీనియర్ సివిల్ జడ్జి, సీజేఎం ఎన్.సుబ్రమణ్య పిలుపునిచ్చారు. మాదకద్రవ్యాల దుష్ప్రభావంపై యువత, విద్యార్థులు, ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టి డ్రగ్ ఫ్రీ ఇండియా కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆయన మాట్లాడారు. డ్రగ్స్ వినియోగం, అక్రమ రవాణా వల్ల యువత భవిష్యత్తు ప్రమాదంలో పడుతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. డ్రగ్స్ వల్ల ఆరోగ్యంతో పాటు కుటుంబాలు, సమాజం కూడా తీవ్రంగా నష్టపోతాయన్నారు. మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణాపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవడంతో పాటు వ్యసనానికి బానిసైన వారికి చికిత్స, కౌన్సెలింగ్, పునరావాసం కల్పించాలని సూచించారు. తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల ప్రవర్తనపై నిఘా ఉంచాలన్నారు. విద్యా సంస్థలు అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని కోరారు. మత్తు పదార్థాలకు దూరంగా ఉండి, ఆరోగ్యకరమైన సమాజ నిర్మాణంలో ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వాములు కావాలన్నారు. వ్యసన విముక్తి మార్గదర్శకత్వం జాతీయ హెల్ప్లైన్ నెంబర్– 14446ను సంప్రదించాలని సూచించారు. జిల్లా ఆరోగ్యాధికారి డాక్టర్ లింగరాజు అధ్యక్షత వహించగా, విద్యా, మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు.
సీనియర్ సివిల్ జడ్జి ఎన్.సుబ్రమణ్య