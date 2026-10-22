 రేషన్‌ అక్రమ రవాణాపై కొరడా | - | Sakshi
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రేషన్‌ అక్రమ రవాణాపై కొరడా

Nov 17 2026 1:26 AM | Updated on Nov 17 2026 1:26 AM

హొసపేటె: ప్రభుత్వం పేదలకు పంపిణీ చేసే రేషన్‌ జొన్నలను అక్రమంగా తరలిస్తున్న ఘటన విజయనగర జిల్లాలో వెలుగు చూసింది. రేషన్‌ సరుకుల అక్రమ రవాణాపై అధికారులు ప్రత్యేక నిఘా పెట్టారు. తమకు అందిన పక్కా సమాచారంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు, ఆహార శాఖ అధికారులు సంయుక్తంగా దాడి చేసి భారీగా రేషన్‌ జొన్నలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పాపినాయకనహళ్లి నుంచి హొసపేటె వైపు టాటా ఏస్‌ గూడ్స్‌ వాహనంలో రేషన్‌ జొన్నలను అక్రమంగా తరలిస్తున్నట్లు అధికారులకు సమాచారం అందింది. దీంతో అప్రమత్తమైన పోలీసులు, ఆహార శాఖ అధికారులు సంయుక్తంగా తనిఖీ చేపట్టి వాహనాన్ని అడ్డుకున్నారు. ఈ తనిఖీలో అక్రమంగా తరలిస్తున్న మొత్తం 242 కేజీల రేషన్‌ జొన్నలను జప్తు చేసుకున్నారు. వీటి విలువ సుమారు రూ.11,800 ఉంటుందని అధికారులు అంచనా వేశారు. జొన్నల అక్రమ రవాణాకు వాడిన టాటా ఏస్‌ వాహనాన్ని సీజ్‌ చేయడంతో పాటు వాహన డ్రైవర్‌పై హొసపేటె గ్రామీణ పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో కేసు నమోదు చేసినట్లు ఆహార, పౌరసరఫరాల శాఖ డిప్యూటీ డైరెక్టర్‌ రియాజ్‌ వెల్లడించారు.

242 కేజీల జొన్నలు స్వాధీనం

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