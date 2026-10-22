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దేశ భవిష్యత్తులో యువత పాత్ర కీలకం

Nov 17 2026 1:26 AM | Updated on Nov 17 2026 1:26 AM

గవర్నర్‌ డాక్టర్‌ సుధా యాదవ్‌

బళ్లారిటౌన్‌: దేశ భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దడంలో యువత కీలక పాత్ర పోషించాలని రాష్ట్ర గవర్నర్‌ డాక్టర్‌ సుధా యాదవ్‌ పిలుపునిచ్చారు. సోమవారం వీఎస్‌కేయూ 14వ స్నాతకోత్సవానికి అధ్యక్షత వహించి ఆమె మాట్లాడారు. 2047 నాటికి దేశానికి స్వాతంత్య్రం లభించి 100 ఏళ్లు పూర్తి కానుందన్నారు. అప్పటికల్లా భారత దేశాన్ని ప్రగతి శీల దేశంగా నిర్మించడానికి సామూహిక ప్రతిజ్ఞ చేయాలన్నారు. 2010లో స్థాపించిన విశ్వవిద్యాలయం అనతి కాలంలోనే ప్రశంసనీయ పురోగతిని సాధించిందన్నారు. అనంతరం విద్యార్థులకు పట్టాలు అందించి సన్మానించారు. ముగ్గురు ప్రముఖులకు గౌరవ డాక్టరేట్‌ పట్టాలను అందజేశారు. వీరిలో విద్యా సామాజిక సేవకు కృషి చేసిన బళ్లారికి చెందిన బిషప్‌ డాక్టర్‌ హెన్రీ డిసౌజా, సమాజ సేవ చేసిన డాక్టర్‌ చెన్నబసప్ప, విద్యా సంస్థ వ్యవస్థాపకురాలు గీతా నాగ్‌పాల్‌ను సన్మానించారు. కర్ణాటక ఒడిశా హైకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ డాక్టర్‌ కృష్ణ హెచ్‌.దీక్షిత్‌, యూనివర్సిటీ ఉప కులపతి ప్రొఫెసర్‌ ఎం.మునిరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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