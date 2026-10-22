సహకార రత్నకు సన్మానం

బళ్లారిఅర్బన్: కర్ణాటక రాష్ట్ర సహకార మహామండలి ప్రతి సంవత్సరం అందించే ప్రతిష్ఠాత్మక సహకార రత్న పురస్కారానికి ఎంపికై న బళ్లారి జనతా బజార్ మాజీ అధ్యక్షుడు, డైరెక్టర్ జీ.నీలకంఠప్పను సోమవారం జనతా బజార్ పాలక మండలి సభ్యులు ఘనంగా సన్మానించి అభినందించారు. 73వ సహకార వారోత్సవాలు–2026 సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి డీకే.శివకుమార్ చేతుల మీదుగా సహకార రత్న పురస్కారాన్ని అందుకున్న నీలకంఠప్పను జనతా బజార్ డైరెక్టర్ల మండలి సమావేశంలో సత్కరించారు. అనంతరం నీలకంఠప్ప మాట్లాడుతూ ఐదు దశాబ్దాలుగా సహకార రంగంలో నిస్వార్థంగా సేవలందించినందుకు ఈ పురస్కారం లభించడం ఆనందంగా ఉందన్నారు. సహకార రంగంలో సేవలందిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరూ ఈ పురస్కారానికి అర్హులన్నారు. భవిష్యత్తులో అందరికీ ఈ అవార్డు లభించాలని ఆకాంక్షించారు. జనతా బజార్ మాజీ అధ్యక్షుడు పల్లెద మైత్రి, సభాధ్యక్షుడు కేదార్నాథ్, మాజీ ఉపాధ్యక్షులు పీ.దానారెడ్డి, నసీమా బేగం, డైరెక్టర్లు వెంకటేష్ హెగ్డే, చెన్నబసప్ప కోరి, నరేష్, భరమరెడ్డి వెంకటస్వామి, జే.బీ.ముజాహిద్ అలీ, ప్రదీప్ రెడ్డి, హెచ్.ఎం.మహేంద్రకుమార్, అధికారి రాము తదితరులు పాల్గొన్నారు.