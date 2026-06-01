డిప్యూటీ సీఎం పోస్టులు లేవా?

శివాజీనగర: కాబోయే సీఎం డీకే శివకుమార్తో పాటుగా 10 మందికి పైగా మంత్రులు 3వ తేదీన ప్రమాణం చేస్తారని సమాచారం. తొలి దశలోనే మంత్రులు కావటానికి కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలలో తీవ్ర పోటీ ఏర్పడింది. ఎవరిని మంత్రులను తీసుకోవాలనే కసరత్తులో పార్టీ పెద్దలు నిమగ్నమయ్యారు. సీఎల్పీ భేటీ తరువాత సీనియర్ నేతలు రణదీప్ సింగ్ సుర్జేవాల, కే.సీ.వేణుగోపాల్, డీ.కే.శివకుమార్, సిద్దరామయ్య మంత్రిమండలి ఏర్పాటు గురించి చర్చించినా ఖరారు చేయలేకపోయారు. హైకమాండ్ సమక్షంలోనే మంత్రుల జాబితాను రూపొందించాలని సుర్జేవాలా, వేణుగోపాల్ చెప్పగా, డీకే, సిద్దు ఆమోదించారు. మంత్రుల ఎంపిక పై చర్చించడానికి డీకే, సిద్దరామయ్య సోమవారం ఢిల్లీకి వెళ్తున్నారు. దీంతో సోమవారం, లేదా మంగళవారం సాయంత్రంలోగా కొత్త మంత్రులు ఫైనల్ కావచ్చని తెలుస్తోంది. జి.పరమేశ్వర్, రామలింగారెడ్డి, కే.జే.జార్జ్, సతీశ్ జార్కిహొళి, ఎం.బీ.పాటిల్, కే.హెచ్.మునియప్ప, ఈశ్వర్ ఖండ్రె, జమీర్ అహ్మద్ఖాన్, యూ.టీ.ఖాదర్, చెలువరాయస్వామి కి చాన్సు దక్కవచ్చని ప్రచారం సాగుతోంది. కానీ పోటీ తీవ్రంగా ఉండడంతో ఉత్కంఠ ఏర్పడింది.
అనేక సమీకరణాలు
కులాలు, ప్రాంతాలు వంటి అనేక సమీకరణాలు, వడపోతల తరువాత ఎంపిక జరగవచ్చు. ఈ జాబితాను ఖరారు చేయడం హైకమాండ్కు తలనొప్పిగా మారింది. 12 నుంచి 14 మంది మంత్రులు డీకేతో పాటు ప్రమాణం చేయవచ్చని తెలుస్తోంది. కొత్త ముఖాలకు ప్రాధాన్యతనిస్తే మాజీ మంత్రులకు మొండిచేయి తప్పదు. సీనియర్ అనే కారణంతో పక్కన పెట్టరాదని కొందరు నేతలు మల్లికార్జున ఖర్గేకు విన్నవించారు. కొత్తగా శాసనసభకు ఎన్నికై న యువ ఎమ్మెల్యేలు మంత్రివర్గంలో చోటుకోసం తహతహలాడుతున్నారు.
డీకే ఇంటికి నేతల క్యూ
కాబోయే ముఖ్యమంత్రి డీ.కే.శివకుమార్ ఇంటికి ఎమ్మెల్యేలు, మాజీ మంత్రులు క్యూ కట్టారు. పుష్పగుచ్ఛం అందజేసి శుభాకాంక్షలు తెలియటంతో పాటుగా మంత్రి పదవి ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు. గతంలోని మంత్రుల్లో చాలామంది ఈసారి చాన్సు లేదని తెలిసింది. ఆర్.బీ.తిమ్మాపుర, దినేశ్ గుండురావు, ఎంబీ.పాటిల్, శివరాజ్ తంగడగి, మధు బంగారప్ప, కే.హెచ్.మునియప్ప వంటి మాజీ మంత్రులు డీకే ఇంటికి వెళ్లి కలిశారు. ఆర్.బీ.తిమ్మాపూర్ మాట్లాడుతూ మంత్రివర్గంలో చేరాలని అందరికీ ఆశ ఉంటుందని, హైకమాండ్ ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా కట్టుబడి ఉంటానని తెలిపారు.
డీసీఎం పోస్టుకు పట్టు
డీసీఎం స్థానం కోసం డిమాండ్లు తీవ్రతరం కాగా, నేతలను బుజ్జగించడం సవాల్గా మారినట్లు తెలుస్తోంది. మాజీ మంత్రి జి.పరమేశ్వర్ డీసీఎం పోస్టు కోసం పట్టుబడుతున్నారు. దీనికి బదులుగా కేపీసీసీ అధ్యక్ష స్థానం, లేదా శాసనసభా స్పీకర్ పదవి ఇస్తామని హైకమాండ్ చెప్పగా, ఆయన ఒప్పుకోలేదని తెలిసింది. డీసీఎం పదవే కావాలని మరికొందరు సీనియర్లు భీష్మించారు.
కర్నాటకంలో ముఖ్యమంత్రి ఎంపిక అంకం పూర్తి కాగా, మంత్రిమండలి ఏర్పాటు ఘట్టం ఉత్కంఠ రేకెత్తిస్తోంది. పాత మంత్రులకే విస్తరి వేస్తారా?, కొత్త వారికి చోటు లేదంటారా? అనే ప్రశ్నలు ఆశావహులు సంధిస్తున్నారు. పరిమితమైన సంఖ్యలో ఉన్న కుర్చీలపై వందమందికిపైగా ఎమ్మెల్యేలు ఆశలు పెంచుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఎవరెవరికి అమాత్య యోగం లభిస్తుందనేది హైకమాండ్ నిర్ణయించబోతోంది.
కాంగ్రెస్ హైకమాండ్కు పరీక్ష
కేబినెట్లో చోటు కోసం సీనియర్ల పట్టు
నేడు ఢిల్లీకి డీకే శివ, సిద్దరామయ్య..
హైకమాండ్తో చర్చలు
పాస్పోర్టుకు డబ్బులు లేక..
డీకే ఒకనాటి రోజులు
దొడ్డబళ్లాపురం: రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీలో ట్రబుల్ షూటర్గా పేరుబడిన డీకే శివకుమార్ సాధారణ స్థాయి నుంచి నేడు కాబోయే సీఎంగా మారారు. ఇప్పుడు ఆయన వేల కోట్ల రూపాయల ఆస్తులకు అధిపతి కావచ్చు. అయితే ఒకప్పుడు పాస్పోర్టు కోసం బంగారు గొలుసు కుదువ పెట్టారు. వివరాల్లోకెళ్తే.. 1989లో అప్పటి ప్రధాని రాజీవ్గాంధీ బెంగళూరుకు వచ్చినప్పుడు భారీ సభ జరిగింది. బెంగళూరు గ్రామీణ జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షునిగా ఉన్న డీకే శివకుమార్ పెద్ద ఎత్తున జన సమీకరణ చేశారు. ఎయిర్పోర్టులో డీకేని రాజీవ్గాంధీ చూసి ఆరా తీశారు. ఆ తరువాత కొన్ని రోజులకే డీకేకు పోలీస్ కమిషనర్ కార్యాలయం నుంచి ఫోన్ వచ్చింది. పాస్పోర్టుకు వెంటనే దరఖాస్తు చేసుకోవాలని పీఎంఓ ఆదేశించినట్లు తెలిపారు. అప్పుడు పాస్ పోర్టు కోసం డీకే వద్ద రూ.3 వేలు లేకపోవడంతో మెడలోని బంగారు గొలుసును తాకట్టు పెట్టి అవసరం తీర్చుకున్నాడు. విదేశాల్లో జరిగే యువజన ఉత్సవాలకు డీకేను రాజీవ్గాంధీ పంపించారు.
ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోలేదన్న ఖర్గే
శివాజీనగర: రాష్ట్రంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి స్థానాలను సృష్టించడం గురించి ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదని ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే తెలిపారు. ఆదివారం కల్బుర్గిలో విలేకరులతో మాట్లాడిన ఆయన, రెండు దశల్లో మంత్రివర్గ విస్తరణ జరుగుతుంది. డీసీఎం పదవుల గురించి ప్రస్తావన రాలేదు. జూన్ 3 తరువాత దీనిపై నిర్ణయం తీసుకుంటామని చెప్పారు. నూతన ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్తో పాటుగా తొలి దశలో ఎంతమంది మంత్రులు ప్రమాణ స్వీకారం చేయాలనేది 2 రోజుల్లో ఖరారవుతుందన్నారు. తొలి దశ మంత్రిమండలి ఏర్పాటు తరువాత 15 రోజుల్లోగా 2వ దశ మంత్రివర్గ విస్తరణ అవుతుందని, పూర్తిస్థాయిలో కేబినెట్ ఏర్పాటవుతుందని తెలిపారు. ఒకవేళ డీసీఎంలు అవసరమైతే ఎంతమంది ఉండాలనేది చర్చిస్తాము, దీనిపై పార్టీలో అంతర్గతంగా చర్చలు జరిగాయి. జూన్ 3 తరువాత స్పష్టమైన చిత్రం లభిస్తుంది అని చెప్పారు.
కేపీసీసీ సారథిపై
కేపీసీసీ అధ్యక్షుని మార్పుపై ఖర్గే స్పందిస్తూ, సీఎం ప్రమాణం తరువాత సహజంగానే కేపీసీసీ కొత్త సారథి నియామకం అవుతుందని చెప్పారు. ప్రభుత్వం సుపరిపాలనకు ముఖ్యమంత్రి, కేపీసీసీ అధ్యక్షుని మధ్య ఉత్తమ అవగాహన అవసరముందన్నారు. సీఎం, మంత్రులతో ఐకమత్యంతో పనిచేయాలన్నారు. పార్టీ నిర్మాణంలో శక్తియుక్తులు, ప్రజా మద్దతు కలిగిన నేతను పార్టీ అధ్యక్షునిగా నియమించాలని చర్చలు జరిగాయన్నారు.