నమామి దుర్గా మాత

Jun 1 2026 7:11 AM | Updated on Jun 1 2026 7:11 AM

మాలూరు: తాలూకాలోని లక్కూరు గ్రామ చెరువు కట్టపై వెలసిన పురాతన దుర్గాదేవి దేవాలయంలో కార పున్నమి సందర్భంగా అమ్మవారికి విశేష పూజా వేడుకలను నిర్వహించారు. అర్చకులు ఎన్‌.వెంకటేష్‌ స్వామి నేతృత్వంలో మూల విగ్రహానికి పంచామృత అభిషేకం, వేద మంత్ర పారాయణం, అలంకారం, మహామంగళారతి, నైవేద్య సమర్పణ గావించారు. పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు వచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు.

భర్త చేతిలో భార్య హత్య

దొడ్డబళ్లాపురం: భార్యకు మరొకరితో సంబంధం ఉందనే కోపంతో భర్త ఆమెను కొడవలితో నరికి హత్య చేసిన సంఘటన రామనగర తాలూకా దాసరహళ్లిలో జరిగింది. నాగమ్మ (45) హత్యకు గురైన మహిళ. నాగమ్మ భర్త కణిమాదయ్య (50), ఆమెకు కిట్టి అనే వ్యక్తితో వివాహేతర సంబంధం ఉందని అనుమానపడి తరచూ గొడవపడేవాడు. శనివారం రాత్రి కూడా ఆమెతో ఘర్షణ పడి కొడవలితో నరికి హతమార్చాడు. రామనగర గ్రామీణ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

పనివాడే గజదొంగ

రాయచూరురూరల్‌: బెళగావి నగరంలో ఓ వైద్యుని ఇంటిలో రూ.1.2 కోట్ల విలువైన నగల చోరీ చేసిన ఇద్దరు దొంగలను అరెస్ట్‌ చేశారు. పోలీస్‌ కమిషనర్‌ భూషణ్‌ గులాబ్‌రావ్‌ బోర్సే వివరాలను వెల్లడించారు. వైద్యుడు డా.విశ్వనాథ్‌ వృద్ధులైన తల్లిదండ్రులను చూసుకోవడానికి 6 నెలల క్రితం నిందితుడు ఈరప్ప రాహుల్‌ కాంబ్లేను నియమించుకున్నాడు. ఇంట్లో పెద్ద మొత్తంలో బంగారు నగలు ఉన్నట్లు కాంబ్లే గమనించాడు. 3 నెలల నుంచి తరచూ నగలను కొట్టేస్తూ ఉన్నాడు. చివరకు ఇంట్లో నగలు మాయమైనట్లు వైద్యుడు గుర్తించి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. పోలీసులు విచారణ జరిపి కాంబ్లే, అతనికి సహకరించిన మరో వ్యక్తిని అరెస్టు చేసి, 350 గ్రాముల బంగారు, రూ.22 లక్షల నగదును స్వాధీనం చేసుకొన్నారు.

ఉత్సాహంగా యోగా వేడుక

మైసూరు: మైసూరులో ఆదివారం నాడు సామూహిక యోగా సాధన జరిగింది. అంబా విలాస్‌ ప్యాలెస్‌ మైదానంలో జరిగిన యోగా మహా సంకల్ప దినోత్సవంలో వందలాది మంది పాల్గొని యోగాసనాలను ఆచరించారు. 45 నిమిషాలు యోగా సాధన జరిగింది. వివిధ ఆసనాలను ఆచరించారు. ఎంపీ యదువీర్‌ పాల్గొన్నారు. త్వరలో మైసూరులో జరిగే యోగా దినోత్సవాన్ని విజయవంతం చేయాలన్నారు.

ఘనంగా పౌర్ణమి పూజలు

చింతామణి: చింతామణి తాలూకాలోని కై వార సద్గురు యోగి నారేయణ స్వామి మఠంలో పౌర్ణమి సందర్భంగా విశేష పూజలు జరిగాయి. శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ అమర నారేయణస్వామి విగ్రహాలు, యోగినారేయణ తాతయ్య ఉత్సవమూర్తులకు అభిషేకం, అష్టావధాన సేవలను నిర్వహించారు. మహామంగళారతిని నిర్వహించి పల్లకీ ఉత్సవం సాగించారు. బాలకృష్ణ బాగవతార్‌ భక్తి కీర్తనలు భక్తులను ముగ్ధులను చేశాయి.

