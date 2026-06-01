గాల్లో కలిసిన కూలీల ప్రాణాలు

బాగేపల్లి: చిక్కబళ్లాపురం జిల్లాలోని బాగేపల్లి దగ్గర హైవే – 44లో గంగోత్రి పెట్రోల్ పంప్ ముందు జరిగిన యాక్సిడెంటులో ఐదుమంది మహిళలు, ఓ పురుషుడు దుర్మరణం చెందారు. కూలీ నాలీ చేసుకుని కుటుంబాలను పోషించుకునే ప్రయత్నంలో విగతజీవులయ్యారు. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి... ఆదివారం సాయంత్రం కూలీలు పనులు చేసుకుని చిక్కబళ్లాపురం వైపు నుంచి బాగేపల్లికి ఏస్ ఆటోలో వస్తున్నారు. సుమారు 10 మంది వరకూ ఉన్నారు. వెనుక బెంగళూరు నుంచి హైదరాబాద్కు వెళ్తున్న థార్ జీపు అతివేగంతో ఆటోను ఢీకొనింది. దీంతో ఆటో అదుపుతప్పి రోడ్డు పక్కన నిలిపి ఉన్న కంటైనర్ లారీని గుద్దుకుంది. ఆటో నుజ్జు నుజ్జు కాగా అందులో ప్రయాణిస్తున్న బాగేపల్లివాసులు ఉమాదేవి (55), విజయ (45), లక్ష్మిబాయి (50), సరోజమ్మ (65), అరుణమ్మ (45) సద్దుపల్లి అంజినప్ప (35) తీవ్ర గాయాలతో మరణించారు. గంగాదేవి, లక్ష్మిదేవి, రత్నమ్మ, రాజమ్మ గాయపడగా ఆటోలో నుంచి రక్షించి బెంగళూరులోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. వారి పరిస్థితి విషమంగా ఉందని వైద్య వర్గాలు తెలిపాయి. థార్ వాహనంలోని వారు క్షేమంగా ఉన్నారు.
శోక సంద్రం
జిల్లా ఎస్పీ కుశాల్ చౌక్సే, బాగేపల్లి పోలీసులు పరిశీలించి సహాయక చర్యలను చేపట్టారు. మృతదేహాలను బాగేపల్లి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించగా పెద్దసంఖ్యలో కుటుంబీకులు చేరుకుని విలపించారు. మహిళల భర్తలు, పిల్లలు తీవ్ర శోకంలో మునిగిపోయారు. కూలి పనికి వెళ్లినవారు తిరిగి రాని లోకాలకు వెళ్లిపోయారని గుండెలు బాదుకున్నారు. పోలీసులు, హైవే సిబ్బంది ప్రమాదానికి గురైన వాహనాలను తొలగించి ట్రాఫిక్ను పునరుద్ధరించారు. ప్రమాదంపై దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
బాగేపల్లి వద్ద ఘోర ప్రమాదం