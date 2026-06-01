బనశంకరి: బిట్కాయిన్ కుంభకోణం కేసులో బెంగళూరు ఎమ్మెల్యే హ్యారిస్ కుమారుడు, యువజన కాంగ్రెస్ నేత మహమ్మద్ నలపాడ్కు మళ్లీ ఈడీ విచారణకు రావాలని నోటీసులు జారీ చేసింది. 2 రోజుల కిందటే నగరంలోని ఆఫీసులో విచారణకు రావాలని సూచించారు. కానీ నూతన సీఎం పరిణామాల నేపథ్యంలో ఆయనకు మినహాయింపు ఇచ్చారు. ఈదఫా సోమవారం రావాలని తెలిపారు. సుమారు మూడు నాలుగేళ్ల కిందటి బిట్కాయిన్ కుంభకోణంలో హ్యాకర్ శ్రీకృష్ణ ప్రధాన సూత్రధారిగా ఉన్నాడు. అతడు నలపాడ్కు స్నేహితుడని, ఇద్దరి మధ్య భారీగా నగదు లావాదేవీలు జరిగాయని ఈడీ ఆరోపిస్తోంది. ఇటీవల అశోకనగరలో ఉన్న నలసాడ్ నివాసంలో సోదాలు చేశారు. కంప్యూటర్లు, విదేశీ బ్యాంక్ రికార్డులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ఇసుక దందాపై దాడులు
శివమొగ్గ: శివమొగ్గ జిల్లాలో అక్రమ ఇసుక తవ్వకాలపై లోకాయుక్త అధికారులు దాడులు చేశారు. జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో అక్రమంగా సాగుతున్న ఇసుక తవ్వకాలు, నిల్వ కేంద్రాల్లో సోదాలు చేశారు. ముఖ్యమైన పత్రాలు, సమాచారం స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ముడుపులు తీసుకుని ఇసుక దందాకు సహకరిస్తున్న అధికారులు, నాయకుల వివరాలు లభించాయని తెలుస్తోది. జిల్లాలో తరచూ ఇసుక దందా వార్తల్లో నిలుస్తోంది.
బెళగావిలో తుపాకుల
తయారీ గుట్టురట్టు
సాక్షి, బళ్లారి: నాటు పిస్టళ్లు తయారు చేసి విక్రయిస్తున్న ముఠాను బెళగావి పోలీసులు పట్టుకున్నారు. జిల్లాలోని ఖానాపుర తాలూకా కాటిగాళి గ్రామంలో ఓ ఇంట్లో గుట్టుగా నాటు తుపాకులను తయారు చేస్తున్నారు. పోలీసులకు తెలిసి దాడులు చేసి 13 మందిని అరెస్ట్ చేసి 9 పిస్టళ్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. తూటాలు కూడా లభించాయి. ఖానాపుర తాలూకావాసులు మారుతీ శ్రీకాంత్ సుతార, సోమనాథ్ పల్లద్, సంతోష్ శివాజీనాయక్, మారుతీ యల్లప్ప, గుడద్యాగోళ, బాళు భరమాణి నాయక, బెళగావివాసులు లక్ష్మణ బాలప్ప, బసవరాజు, గంగప్ప సాలోటిగి, బసవంత భరమాణి, విశ్వనాథ్, విజయ్లు పట్టుబడ్డారు. 2024లో ఇక్కడ తయారు చేసిన పిస్టల్ ద్వారా ఒక వ్యక్తి హత్యకు గురైనట్లు గుర్తించారు. ఈ ఆపరేషన్లో తుపాకీ విడిభాగాలు, తూటాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇప్పటివరకు ఎన్ని తయారు చేశారు, ఎవరికి అమ్మారు అనేది విచారణ చేపట్టారు.
మహిళపై దొంగ కాల్పులు
దొడ్డబళ్లాపురం: చోరీకి వచ్చిన దొంగను చూసి మహిళ కేకలు వేయగా, ఆమె మీద కాల్పులు జరిపిన సంఘటన బాగల్కోట జిల్లా బాదామి తాలూకా కరడిగుడ్డ గ్రామంలో జరిగింది. వివరాలు.. గ్రామంలో శనివారం రాత్రి ఒక దొంగ చోరీకి వచ్చాడు. దొంగను చూసిన గ్రామస్తురాలు హనుమవ్వ గట్టిగా కేకలు వేసింది. దీంతో దొంగ వెంటనే ఆమైపె నాటు తుపాకీతో కాల్చాడు. హనుమవ్వ కాలికి బుల్లెట్ తగిలింది. గ్రామస్తులు మేల్కొని దొంగను వెంటాడి పట్టుకుని స్తంభానికి కట్టేసి చితకబాదారు. బాదామి పోలీసులు దొంగను అరెస్టు చేసి కేసు నమోదు చేశారు. మహిళను ఆస్పత్రికి తరలించారు.
ఐపీఎల్ ఫైనల్స్.. వంతెనల బంద్
బనశంకరి: ఐపీఎల్ ఫైనల్స్లో ఆర్సీబీ–గుజరాత్ టైటాన్స్ పోరాటం సందర్భంగా బెంగళూరులో అవాంఛనీయలు జరగకుండా పోలీసులు కొన్ని ఫ్లై ఓవర్లను మూసివేస్తున్నట్లు తెలిపారు. యువకుల జోరును అడ్డుకునేలా దక్షిణ విభాగ పరిధిలోని ఎలివేటెడ్ ఫ్లై ఓవర్, డబుల్ డెక్కర్ వంతెనలపై రాత్రి 11 గంటలనుంచి సోమవారం తెల్లవారుజాము 5 గంటల వరకు వాహనాలను నిషేధించారు. మరోవైపు ఆర్సీబీకి కాబోయే సీఎం డీకే శివకుమార్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.