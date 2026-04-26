కీచక గురువు

Apr 26 2026 2:57 AM | Updated on Apr 26 2026 2:57 AM

అత్త కూతురిని మోసం చేసిన ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడు

పెళ్లి చేసుకుంటానని ఆమెతో ఐదేళ్లుగా శారీరక సంబంధం

మరొకరిని పెళ్లి చేసుకున్నట్లు పోలీసులకు బాధితురాలి ఫిర్యాదు

సాక్షి,బళ్లారి: విద్యాబుద్ధులు నేర్పాల్సిన గురువే కామాంధుడుగా మారాడు. సొంత అత్త కూతురిని ప్రేమించినట్లు నటించాడు. ఐదేళ్లుగా ఆమెతో శారీరక సంబంధం పెట్టుకున్నాడు. పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి నిశ్చితార్థం చేసుకున్నాడు. బంధువు, సొంత అల్లుడే కదా అని రెండు కుటుంబాలకు చెందిన వారు వారిద్దరి స్నేహం, ప్రేమకు ఎవరూ అడ్డు చెప్పలేదు. సరికదా నిశ్చితార్థం కూడా చేశారు. అయితే కామాంధుడైన సదరు టీచర్‌ మరో యువతిని పెళ్లి చేసుకోవడంతో బాధిత యువతి న్యాయం కోసం పోలీసు స్టేషన్‌ మెట్లెక్కెన ఘటన చోటు చేసుకుంది. కొప్పళ జిల్లా కనకగిరి తాలూకా కన్నేరమడువులో పని చేస్తున్న ప్రభుత్వ పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడు బసవరాజు తన అత్త కూతురితో సంబంధం పెట్టుకుని, నిశ్చితార్థం చేసుకున్న తర్వాత కూడా వేరొకరిని పెళ్లి చేసుకున్నాడని తెలియడంతో తీవ్ర మనోవేదనకు గురయ్యామని, తమకు న్యాయం చేయాలని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడం కలకలం సృష్టించింది. ఈ ఘటనపై కనకగిరి పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

కాంట్రాక్ట్‌ కార్మికులను పర్మినెంట్‌ చేయండి

రాయచూరు రూరల్‌: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆధీనంలోని వివిధ శాఖల్లో విధులు నిర్వహిస్తున్న టాస్క్‌వర్క్‌ కాంట్రాక్ట్‌ కార్మికులకు సమాన వేతనాలు చెల్లించాలని టీయూసీఐ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అమీర్‌ అలీ డిమాండ్‌ చేశారు. నగరంలోని పండిత సిద్దరామ జంబలదిన్ని రంగమందిరంలో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. ముఖ్యమంత్రి సిద్దరామయ్య ఈ విషయంలో చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. తుంగభద్ర ఎడమ కాలువపై విధులు నిర్వహించే కాంట్రాక్ట్‌ కార్మికులు, హాస్టల్‌, పాఠశాలలు, ఆస్పత్రులు, హట్టి బంగారు గనుల కంపెనీ, రాయచూరు వ్యవసాయ వర్సిటీలో విధులు నిర్వహిస్తున్న వారికి బకాయి వేతనాలు చెల్లించి పర్మినెంట్‌ చేయాలని ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తెచ్చారు. మానసయ్య, గంగాధర్‌, అడవిరావ్‌లున్నారు. అనంతరం వేదికపై అసిస్టెంట్‌ కమిషనర్‌ హంపణ్ణకు వినతిపత్రం సమర్పించారు.

మహిళా బిల్లు

తిరస్కరణపై నిరసన

రాయచూరు రూరల్‌: కేంద్రంలోని బీజేపీ సర్కార్‌ లోక్‌సభలో ప్రవేశ పెట్టిన మహిళా బిల్లును కాంగ్రెస్‌, ఇతర పార్టీలు తిరస్కరించడంపై బీజేపీ మహిళా మోర్చా నేతలు ఆందోళన చేపట్టారు. శనివారం అంబేడ్కర్‌ సర్కిల్‌ వద్ద చేపట్టిన ఆందోళనలో జిల్లాధ్యక్షురాలు శరణమ్మ కామరెడ్డి మాట్లాడారు. పార్లమెంట్‌ ఉభయ సభల్లో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్‌ కల్పిస్తూ నారీ శక్తి వందన్‌ బిల్లు పాస్‌ కాకుండా అడ్డుకోవడం ద్వారా మహిళలను రాజకీయంగా అణగదొక్కాలన్నది కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఉద్దేశంగా కనబడుతోందని ఆరోపించారు. ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీపై చేసిన వ్యాఖ్యలను ఖండించారు. ఆందోళనలో శ్రీలతా పాటిల్‌, శిల్పా, తృప్తి, సీతా నాయక్‌, ఆశా, సులోచన, శారద, భారతి, నందా, సౌమ్య, శ్రీదేవి, ఈరమ్మ, మాలతీ, శశికళలున్నారు.

అన్నం వడ్డనలో

అధికారుల నిరక్ష్ల్యం

విద్యార్థులచే హాస్టల్‌ వార్డెన్లపై ఆందోళన

రాయచూరు రూరల్‌: సాంఘీక సంక్షేమ శాఖ, మైనార్టీ శాఖల ఆధీనంలో నడుస్తున్న హాస్టల్‌లో విద్యార్థులకు అన్నం వడ్డించడంలో అధికారులు నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారంటూ విద్యార్థులచే వార్డెన్‌లపై ఆందోళన చేసిన ఘటన జరిగింది. శుక్రవారం రాత్రి బోళమానుదొడ్డి రహదారిలోని హాస్టల్‌లో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనకు దిగారు. గత రెండు నెలల నుంచి వార్డెన్లు ఇష్టమొచ్చినట్లు వ్యవహరిస్తూ అన్నం పెట్టడంలో మీనమేషాలు లెక్కిస్తున్నారని విద్యార్థులు ఆరోపించారు. విద్యార్థుల తరపున ప్రశ్నిస్తే అలాంటి వార్డెన్లు వారిపై కక్షసాధింపు చర్యలు చేపడుతున్నట్లు తెలిపారు. జిల్లా స్థాయి అధికారులు ఈరమ్మ, సునీతలను సస్పెండ్‌ చేయాలని విద్యార్థులు డిమాండ్‌ చేశారు.

వినయ్‌ కులకర్ణికి మద్దతుగా ర్యాలీ

హుబ్లీ: జెడ్పీ సభ్యుడు యోగేష్‌గౌడ హత్య కేసులో శిక్షకు గురైన మాజీ మంత్రి, గ్రామీణ ఎమ్మెల్యే వినయ్‌ కులకర్ణిపై కుట్ర జరిగిందని ఆరోపిస్తూ నగరంలో ఆయన మద్దతుదారులు మౌన క్రాంతి ర్యాలీ నిర్వహించారు. ధార్వాడ కళా భవన్‌ నుంచి కేసీసీ బ్యాంక్‌ వరకు ఈ ర్యాలీ కొనసాగింది. వినయ్‌ కులకర్ణి నిరపరాధి అని, న్యాయం కల్పించాలని ఆయన మద్దతుదారులు విజ్ఞప్తి చేశారు.

