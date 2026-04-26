మనిషికి సంపద ఉన్నా శాంతి కరువు

హొసపేటె: నేటి రోజుల్లో మానవుడు భౌతిక సంపదను, అధికారాన్ని ఆర్జించినప్పటికీ శాంతి మాత్రం కరువవుతోందని బాళెహొన్నూరు శ్రీమద్ రంభాపురి డాక్టర్ వీరసోమేశ్వర రాజ దేశికేంద్ర శివాచార్య భగవత్పాదులు విచారం వ్యక్తం చేశారు. శనివారం తాలూకాలోని గిరిగొండనహళ్లి గ్రామంలో శ్రీ విశ్వేశ్వర, ఈశ్వర, బసవేశ్వర, ఆంజనేయ స్వామి, నాగదేవత విగ్రహాల నూతన ప్రతిష్టాపన, ఆలయానికి రెండు గోపురాల నిర్మాణ నిమిత్తం విరాళాల సేకరణ కోసం నిర్వహించిన అడ్డపల్లకీ మహోత్సవం, ధార్మిక సభలో ఆయన ఆశీర్వచనం అందించారు. ఒక వ్యక్తికి పరిమిత కోరికలు ఉండాలి. దేవుడు ఉన్నాడనే విశ్వాసాన్ని ఎప్పటికీ కోల్పోకూడదు. దేవుడిని ఏ పేరుతో పిలిచినా ఆయన ఒక్కడే అనే భావన పెంచుకోవాలన్నారు. ద్వేష భావాన్ని వీడి, సామరస్యాన్ని, సద్భావనను అలవరచుకోవాలన్నారు. కాంగ్రెస్ నేత హనుమజ్జ, గ్రామ పెద్దలు ముదుకప్ప, మేటి ఉమేశప్ప తదితరులు పాల్గొన్నారు.