బ్యాంకు ఉద్యోగుల సమ్మె
బళ్లారి రూరల్ : బ్యాంకుల ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా మంగళవారం నగరంలోని అన్ని బ్యాంకుల ఉద్యోగులు సమ్మె బాట పట్టారు. ఇందులో భాగంగా మీనాక్షి సర్కిల్ నుంచి రాయల్ సర్కిల్ మీదుగా ఎస్బీఐ మెయిన్ బ్రాంచ్ వరకు ర్యాలీ నిర్వహించారు. బ్యాంకు ప్రముఖులు మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం బ్యాంకులను ప్రైవేటీకరణ చేయాలన్న ఆలోచనను విరమించుకోవాలన్నారు. బ్యాంకులకు వారంలో ఐదు రోజులు పని దినాలు, రెండు రోజులు సెలవులు ఇవ్వాలని ఒత్తిడి చేశారు. ప్రభుత్వ పథకాల అమలులో, ప్రజా సేవలోను బ్యాంకు సిబ్బంది ముందుంటారన్నారు. బ్యాంకు ఉద్యోగులకు ఉద్యోగ భద్రతను కల్పించాలన్నారు. కేంద్రప్రభుత్వం తమ డిమాండ్లను నెరవేర్చే వరకు పోరాటం ఆగదన్నారు. ఈ సమ్మెకు కార్మిక సంఘాలన్నీ మద్దతు పలికాయి. సమ్మెలో నగరంలోని అన్ని బ్యాంకుల ఉద్యోగులు పాల్గొన్నారు.
డిమాండ్లు తీర్చాలని నిరసన
బళ్లారి అర్బన్: ఐదు రోజుల బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ అమలు చేయాలనే డిమాండ్తో యునైటెడ్ ఫోరం ఆఫ్ బ్యాంక్ యూనియన్స్(యూఎఫ్బీయూ) ఆధ్వర్యంలో బళ్లారి నగరంలో మంగళవారం భారీ నిరసన చేపట్టారు. ఈ కార్యక్రమంలో సుమారు 500 మందికి పైగా వివిధ బ్యాంకుల ఉద్యోగులు పాల్గొని తమ న్యాయసమ్మతమైన డిమాండ్లపై గళమెత్తారు. నిరసనలో యూఎఫ్బీయూ ప్రధాన నేతలు ఆర్.సూరజ్, హెచ్.ఆర్. ఘనమల్లి, అశోక్, డి.రామకృష్ణ, ధర్మేంద్ర, రవి, ప్రతాప్, శివరాజ్, ఎస్.మంజుల, ప్రవీణ్కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. అలాగే సీఐటీయూ నాయకుడు సత్యబాబు, గ్రామీణ బ్యాంకు ఉద్యోగుల సంఘం నాయకులు శరణ్గౌడ పాటిల్, ప్రదీప్, యూబీఐ ప్రతినిధులు జనార్ధన్, కే.ఈరణ్ణ, వీటీ.నాగేష్, నిసార్ అహ్మద్ తదితరులు హాజరయ్యారు.
ఐదు రోజుల పని కల్పించాలి
రాయచూరు రూరల్: బ్యాంకింగ్ రంగంలో ఉద్యోగులు, అధికారులకు ఐదు రోజుల విధులు కేటాయించాలని బ్యాంకింగ్ అధికారులు డిమాండ్ చేశారు. మంగళవారం మడ్డిపేటె కెనరా బ్యాంక్ సర్కిల్ వద్ద చేపట్టిన ఆందోళనలో యునైటెడ్ ఫోరం ఆఫ్ బ్యాంక్ యూనియన్స్ శరణే గౌడ మాట్లాడారు. 2015లో 10వ ద్విపక్షీయ అంగీకారం మేరకు రెండవ, నాలుగవ శనివారాలకు కుదించారన్నారు. 2023లో ప్రతి శనివారం సెలవు దినాలుగా ప్రకటించాలన్నారు.
పోరాటానికి అన్ని బ్యాంకు ఉద్యోగ సంఘాల మద్దతు