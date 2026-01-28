ఎట్టకేలకు చిరుత బందీ
హుబ్లీ: గత 38 రోజుల పాటు స్థానికులు, అధికారులు, సిబ్బందికి కంటి మీద కనుకు లేకుండా చేసి ముప్పు తిప్పలు పెట్టి జనారణ్యంలోకి వచ్చిన చిరుత ఎట్టకేలకు బందీ అయింది. అటవీ శాఖ పలు చోట్ల ఏర్పాటు చేసిన బోన్లలోని ఓ బోనులో చిక్కింది. ఫలితంగా నగర విమానాశ్రయం, నవనగర, సుతగట్టి, గామనగట్టి తదితర చుట్టు పక్కల ప్రాంతాల ప్రజలు, అటవీ శాఖ సిబ్బంది హమ్మయ్యా అని ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఈ చిరుత గత నెల 18న విమానాశ్రయం వెనుక గామనగట్టి రోడ్డులో ఒకరికి కనిపించింది. అప్పటి నుంచి విమానాశ్రయం, గామనగట్టి, నవనగర, సుతగట్టి చుట్టు పక్కల అటవీ శాఖ సిబ్బంది కళ్లుగప్పి మహా టీవీగా రోడ్లపై సంచరిస్తూ ప్రజల్లో తీవ్ర కలవరానికి గురి చేసింది. ముఖ్యంగా అటవీ శాఖ అధికారులు, సిబ్బంది ఈ 38 రోజుల పాటు కంటికి నిద్ర లేకుండా కళ్లల్లో ఒత్తులు వేసుకొని మరీ పహారా కాశారు.
ప్రత్యేక కార్యాచరణ బృందాలతో పహారా
ఈ మహా చిరుత బందీ కోసం బెంగళూరు బన్నేరుగట్ట, మైసూరుల నుంచి చిరుత పట్టివేత కార్యాచరణ బృందంతో పాటు హుబ్లీ–ధార్వాడ, గదగ్ అటవీ శాఖ బృందాలతో రాత్రింబవళ్లు బోనులు పెట్టి ఈ చిరుతను పట్టుకున్నారు. రెండు థర్మల్ డ్రోన్ కెమెరాలు, 13 ట్రాప్ కెమెరాలను అమర్చారు. 5 పంజరాలను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. గదగ్ నుంచి మత్తు మందు నిపుణులను పిలిపించారు. అంతేగాక మరింత అదనపు సిబ్బందిని కూడా నియమించారు. సోమవారం తుమకూరు నుంచి మరో బోనును కూడా తెప్పించారు. విమానాశ్రయం లోపల పెట్టిన బోనులో రాత్రి 9.30 గంటల సమయంలో చిరుతను బంధించినట్లు అటవీ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. కాగా ఈ చిరుతను సురక్షితంగా వాహనంలో తరలించి అడవిలో వదలిపెట్టామని హుబ్లీ డివిజన్ అటవీ శాఖ అధికారి ఆర్ఎస్ ఉప్పార్ మీడియాకు తెలిపారు.
38 రోజుల పాటు ముప్పు తిప్పలు
ఊపిరి పీల్చుకున్న ప్రజలు, అధికారులు