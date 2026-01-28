రోడ్డు ప్రమాదంలో ఇద్దరు విద్యార్థుల మృతి
సాక్షి బళ్లారి: తమ పిల్లలను బాగా చదివించి ప్రయోజకులను చేయాలనే సంకల్పంతో కష్టపడి చదివిస్తున్న తల్లిదండ్రుల ఆశలు ఆవిరయ్యాయి. జిల్లాలోని సిరుగుప్ప తాలూకా కురువళ్లి గ్రామానికి చెందిన అభిషేక్(22), శివలింగమ్మ(20) అనే ఇద్దరు సిరుగుప్పలోని గురు మహర్షి కాలేజీలో డిప్లొమా చదువుతున్నారు. మంగళవారం మధ్యాహ్నం కళాశాలకు వెళ్లి ద్విచక్ర వాహనంలో తిరిగి వస్తుండగా ట్రాక్టర్ ఢీకొనడంతో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఇద్దరు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. ఇద్దరి మృతదేహాలు రోడ్డుపై చెల్లాచెదురుగా పడ్డాయి. ప్రమాదంలో ఇద్దరు విద్యార్థులు మృతి చెందడంతో రెండు కుటుంబాల్లో తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది. ఈ ఘటనపై సిరుగుప్ప పోలీసులు కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. కాగా తోటి విద్యార్థులు పెద్ద సంఖ్యలో అక్కడికి చేరి విద్యార్థుల మృతదేహాలను చూసి కన్నీరుమున్నీరయ్యారు. కళాశాల విద్యార్థులు కాలేజీకి వెళ్లి తిరిగి వచ్చేలోపు మార్గమధ్యంలోనే మృతి చెందడంతో మృతుల తల్లిదండ్రులు, బంధువులు సిరుగుప్ప ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి చేరుకొన్నారు. వారి రోదనలు మిన్నంటాయి.
అభిషేక్(ఫైల్)
శివలింగమ్మ(ఫైల్)
రెండు కుటుంబాల్లో విషాదం