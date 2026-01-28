ఓటు హక్కుపై అవగాహన అవసరం
హొసపేటె: భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశం. ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ఓటు వేయడం అత్యంత ముఖ్యమైన విషయం అని సివిల్ జడ్జి జే.యోగేష్ అన్నారు. మంగళవారం లీగల్ సర్వీసెస్ కమిటీ, తాలూకా లాయర్స్ అసోసియేషన్, తాలూకా అడ్మినిస్ట్రేషన్, టీఏపీ ఆధ్వర్యంలో విజయనగర జిల్లా కూడ్లిగి పట్టణంలోని మదకరి సర్కిల్లో ఓటు హక్కుపై అవగాహన దినోత్సవాన్ని నిర్వహించారు. ఓటు వేయడం ప్రజల అత్యంత ముఖ్యమైన హక్కు. పౌరులు ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వం వారి ఆకాంక్షల ప్రకారం వ్యవహరించాలనేది నియమం. రాజ్యాంగంలో తమ మేలును కోరుకునే నాయకుడిని ఎన్నుకోడానికి ఓటింగ్ ప్రక్రియ జరుగుతుంది. పౌరుల ప్రాముఖ్యత, బాధ్యతల గురించి అవగాహన కల్పించడానికి ప్రతి సంవత్సరం జాతీయ ఓటరు దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నామన్నారు. సివిల్ జడ్జి సి.మహాలక్ష్మి, తహసీల్దార్ వీకే నేత్రావతి, టీపీ ఈఓ నరసప్ప, సీఐ ప్రహ్లాద్ చెన్నగిరి, బీఈఓ మైలేష్ బేవూరు, బార్ అసోసియేషన్ కార్యదర్శి సి. విరుపాక్షప్ప, జాయింట్ సెక్రటరీ డీ.హెచ్.దుర్గేష్, అంగడి రవి, షెక్షావలి, వాసుదేవ, మంజునాథ్, ఇతర పాఠశాలల విద్యార్థులు ఊరేగింపులో పాల్గొన్నారు.