అకాల వర్షాలు.. విజృంభిస్తున్న వ్యాధులు
రాయచూరు రూరల్: గత పదిహేను రోజులుగా కురుస్తున్న అకాల వర్షాలకు అధికంగా చలి జ్వరాలు సోకుతున్నాయి. రాయచూరు జిల్లాలో చిన్న పిల్లలకు అంటువ్యాధులు ప్రబలుతున్నాయి. సింధనూరు తాలూకా ఆరోగ్య కేంద్రం, ప్రైవేట్ ఆస్పత్రులు కిటకిటలాడుతున్నాయి. చిన్న పిల్లలను ఎత్తుకొన్న తల్లిదండ్రులు చికిత్సల కోసం వరుస క్రమంలో నిలబడిన దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి. పడిశం, దగ్గు, జ్వరం వంటివి సోకడంతో వైద్యులకు గిరాకీ పెరిగింది. మస్కి, తుర్విహాళ్, తావరగెరా, లింగసూగూరుల నుంచి కూడా ప్రజలు పిల్లలను తీసుకొని వైద్యం కోసం నగరంలోని ఆస్పత్రులకు తరలి వస్తున్నారు.
నేడు క్రైస్తవ సోదరుల
శాంతి ప్రదర్శన
హుబ్లీ: వివిధ చోట్ల క్రైస్తవ సోదరులపై ముఖ్యంగా ప్రార్థన మందిరాలపై జరుగుతున్న దాడులు క్రైస్తవులకు ఎంతో బాధ కలిగిస్తున్నాయని ప్రవాసాంధ్ర మహిళా కాంగ్రెస్ నాయకురాలు, 59వ డివిజన్ కార్పొరేటర్ సువర్ణ కలకుంట్ల తెలిపారు. ఈ మేరకు ఓ పత్రికా ప్రకటన విడుదల చేశారు. దైవ జనులు, క్రైస్తవ వివిధ సంఘాల నాయకులందరికీ ఆమె ఏసు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ప్రార్థన మందిరాలపై ఇటీవల జరిగిన దాడులను ఖండిస్తూ ముఖ్యంగా క్రైస్తవ బాంధవుల ఆవేదన, అక్రందనలను ప్రజలకు తేటతెల్లం చేయడానికి అందరం కలిసి గురువారం ఉదయం 9.30 గంటలకు నవనగర్లోని పోలీస్ కమిషనర్ కార్యాలయానికి వెళ్లి వినతిపత్రాన్ని అందజేస్తామన్నారు. ప్రతి సంఘ సంస్థల నుంచి తమ సంస్థ ప్రతినిధులుగా ఒక్కరు చొప్పున అందరూ మౌనంగా ఐక్యతను చాటుతూ పాల్గొనాలని ఆమె విజ్ఞప్తి చేశారు.
నాగమోహన్ దాస్
నివేదికను తిరస్కరించాలి
రాయచూరు రూరల్: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాదిగలకు ఏబీసీడీ వర్గీకరణ చేయాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసిన నేపథ్యంలో జిస్టిస్ నాగమోహన్దాస్ ప్రభుత్వానికి సమర్పించిన నివేదికను తిరస్కరించాలని కర్ణాటక మాదిగ, ఉప కులాల ఎస్సీ వర్గీకరణ సమితి సంచాలకుడు రవీంద్ర జాలదార్ పేర్కొన్నారు. బుధవారం పాత్రికేయుల భవనంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేఖరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. కాంగ్రెస్ సర్కార్ ఏబీసీడీ వర్గీకరణకు జిస్టిస్ నాగమోహన్ దాస్ నివేదికను అందించారని, అందులో ఎస్సీ వర్గాల వారిని నియమించకుండా అగ్ర వర్ణాల వారిని కమిషన్ అధ్యక్షుడిగా నియమించడంతో లోపాలు ఏర్పడ్డాయన్నారు. ఆది కర్ణాటక, ద్రావిడ ఇతర ఉప కులాలను చేర్చడంలో లోపాలున్నాయని, వాటిని సవరించాలన్నారు.
ఖాతాదారులకు
ఉత్తమ సేవలే లక్ష్యం
రాయచూరు రూరల్: సహకార సంఘం ద్వారా ఖాతాదారులకు ఉత్తమ సేవలు అందిస్తామని బసవేశ్వర సహకార సంఘం అధ్యక్షుడు భోజనగౌడ పేర్కొన్నారు. బుధవారం నిజలింగప్ప కాలనీలోని సంఘం కార్యాలయంలో జరిగిన వార్షిక సమావేశంలో పాల్గొని మాట్లాడారు. సహకార సంఘాలు, బ్యాంకుల నుంచి రుణాలు పొందిన ఖాతాదారులు త్వరిత గతిన తీసుకున్న రుణాలను సకాలంలో చెల్లిస్తే బ్యాంకులు పురోభివృద్ధిని సాధిస్తాయన్నారు. బ్యాంకులకు ఖాతాదారులు సహకరించాలన్నారు. సమావేశంలో బసనగౌడ, బసవరాజ్, బసవరాజయ్య, ప్రభావతి, సుష్మాలున్నారు.
దుస్థితిలో కొట్టూరు రోడ్డు
హొసపేటె: బణవికల్లు సమీపంలో ఎన్హెచ్–50 నుంచి కొట్టూరుకు వెళ్లే రోడ్డు భారీ వాహనాల రాకపోకల కారణంగా గుంతలమయంగా మారింది. తాగునీటి పైపులైన్ విరిగిపోయింది. స్థానికులు రోడ్డు లోతుగా ఉందని, గుంతలు పడిందని, తాగునీటి పైపు లైన్ పగిలి పోయిందని ఫిర్యాదు చేయడంతో టీపీఏ ఈఓ సంఘటన స్థలాన్ని సందర్శించి పరిశీలించారు. అనుమతి లేకుండా పనులు చేపట్టిన ప్రైవేట్ కంపెనీకి నోటీసు జారీ చేయాలని, పైపులైన్ మరమ్మతు చేయాలని ఆయన గ్రామ పీడీఓని ఆదేశించారు. రోడ్డు దెబ్బ తిందని స్థానికులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో ప్రజాపనుల శాఖ అధికారులు మేల్కొని ఆ రోడ్డును బాగు చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.