అసహాయస్థితిలో ఉన్న వృద్ధురాలికి కలెక్టర్ చిత్రా మిశ్రా బాసటగా నిలిచారు. ఆటోలో వచ్చిన వృద్ధురాలి వద్దకే వెళ్లి సమస్యను పరిష్కరించి మానవత్వాన్ని చాటుకున్నారు. గన్నేరువరం మండలం మా దాపూర్ గ్రామానికి చెందిన బొల్లం మల్లవ్వ తన కుమారులు ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారని ఫిర్యాదు చేసేందుకు ప్రజావాణికి హాజరయ్యారు. ఆటోలో వచ్చిన ఆమె పరిస్థితిని గమనించిన కలెక్టర్ స్వయంగా ఆమె వద్దకు వెళ్లి సమస్యను తెలుసుకున్నారు. వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని మహిళా సంక్షేమ శాఖ అధికారి సరస్వతిని ఆదేశించారు. అనంతరం అధికారులు గ్రామానికి వెళ్లి విచారణ చేపట్టారు. కుమారులతో మాట్లాడి సమస్యను పరిష్కరించేందుకు కృషి చేశారు. కలెక్టర్ ప్రత్యేక చొరవతో మల్లవ్వ సమస్యకు పరిష్కారం లభించింది.