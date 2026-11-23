గోల్ బంగ్లా దిగువన నిర్మించిన కాటేజీలు
సాక్షి ప్రతినిధి, కామారెడ్డి: వందేళ్ల చరిత్ర కలిగిన నిజాంసాగర్ జలాశయం సరికొత్త పర్యాటక శోభను సంతరించుకోనున్నది. ప్రాజెక్టును పర్యాటక ప్రాంతంగా తీర్చిదిద్దేందుకు గోల్ బంగ్లా దిగువన 12.2 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఎకో టూరిజం కాటేజీలు నిర్మిస్తున్నారు. కేంద్ర పర్యాటక మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో స్వదేశ్ దర్శన్ 2.0 పఽథకం కింద రూ.9.98 కోట్లతో పనులు చేపట్టారు. గతేడాది మొదలైన పనులు వచ్చే నెలలో పూర్తి కానున్నాయి. తెలంగాణ పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థ పర్యవేక్షణలో పనులు చేపట్టారు. పనులు చివరి దశలో ఉండటంతో వచ్చే నెలలో ప్రారంభించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. గేటెడ్ కమ్యూనిటీగా ఉండే ఈ టూరిజం స్పాట్లో అన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తారు. దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే పర్యాటకులు బస చేసేందుకు సకల సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. పర్యాటకులతో వచ్చే డ్రైవర్లు, సిబ్బంది కోసం డార్మెటరీ బ్లాక్ కూడా నిర్మించారు. స్పాన్ యోగా సెంటర్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. జుక్కల్ ఎమ్మెల్యే లక్ష్మీకాంతారావు నిరంతరం అధికారులతో సమీక్షిస్తూ డిసెంబర్ మొదటి వారంలో ప్రారంభించేందుకు సిద్ధం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించడంతో పనుల్లో వేగం పెరిగింది. కాటేజీల నిర్మాణం పూర్తికాగా, గార్డెనింగ్ పనులు మిగిలి ఉన్నాయి. ల్యాండ్ స్కేపింగ్, వాకింగ్ ట్రాక్, చిల్డ్రన్స్ ప్లే ఎక్విప్మెంట్స్ వంటివి ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. బోటింగ్ సౌకర్యం కల్పించాల్సి ఉంది.
రెస్టారెంట్, బంకెట్ హాల్
పర్యాటకుల కోసం రెస్టారెంట్, బంకెట్ హాల్ నిర్మించారు. నిజాంసాగర్ అందాలను తిలకించేందుకు వచ్చే పర్యాటకులకు అవసరమైన అన్ని రకాల ఫుడ్ ఇక్కడ అందుబాటులో ఉండనున్నది. పిల్లలు ఆడుకునేందుకు చిల్డ్రన్స్ ప్లే ఎక్విప్మెంట్స్ ఏర్పాటు చేశారు. వీటికి తోడు ల్యాండ్ స్కేపింగ్ చేయనున్నారు. పచ్చనిగడ్డితోపాటు రకరకాల మొక్కలతో తీర్చిదిద్దే పనులు చేపడుతున్నారు.
నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టు వద్ద రూ.9.98
కోట్లతో ఎకో టూరిజం పనులు
పది డీలక్స్, ఏడు సూట్ కాటేజీలు
రెస్టారెంట్, బంకెట్హాల్,
స్పాన్ యోగా, చిల్డ్రన్స్ ప్లే గ్రౌండ్..
చివరి దశలో పర్యాటక అభివృద్ధి పనులు
వచ్చే నెలలోనే ప్రారంభోత్సవానికి సన్నాహాలు
17 కాటేజీల నిర్మాణం
పర్యాటకుల సౌలభ్యం కోసం ఎత్తయిన ప్రదేశంపై 17 కాటేజీలు నిర్మిస్తున్నారు. ఇందులో పది డీలక్స్ కాటేజీలు, ఏడు సూట్ కాటేజీలు ఉన్నాయి. డీలక్స్ కాటేజీలు సింగిల్ బెడ్ రూమ్లతో నిర్మించగా, సూట్ కాటేజీలు డబుల్ బెడ్రూమ్లతో నిర్మించడంతోపాటు ఏసీ సౌకర్యం కల్పించారు. కాటేజీల నుంచి నిజాంసాగర్ అందాలను ఆస్వాదించేలా అద్దాలు బిగించారు. సాగర్ గోల్ బంగ్లా వద్ద ఎత్తయిన ప్రదేశంలో నిర్మిస్తుండడంతో అక్కడి నుంచి నిజాంసాగర్ అందాలను తిలకించవచ్చు.