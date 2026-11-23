కామారెడ్డి టౌన్: జిల్లా కేంద్రంలోని ఇందిరా గాంధీ స్టేడియంలో మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్ అ సోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన రాష్ట్రస్థాయి క్రికెట్ టోర్నమెంట్ ఆదివారం ముగిసింది. ఉత్కంఠభరితంగా సాగిన ఈ పోటీల్లో వరంగల్ జట్టు విజేతగా నిలవగా, మంచిర్యా ల జట్టు రన్నరప్గా నిలిచింది. విజేత జట్లకు మున్సిపల్ వైస్ చైర్పర్సన్ కాసర్ల గోదావరి బహుమతులు ప్రదానం చేశారు. కార్యక్రమంలో దేవరి నరేష్, ఆర్. శ్రీకాంత్, అసోసియేషన్ సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
రామారెడ్డి(ఎల్లారెడ్డి): దక్షిణ కాశీగా పేరుగాంచిన మండలంలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం కాలభైరవస్వామి ఆలయంలో ఆదివారం న్యాయమూర్తులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. కరీంనగర్ జిల్లా జడ్జి శివకుమార్, అడిషనల్ జడ్జి వెంకటేష్, ఏసీబీ కోర్టు జడ్జి సంతోష్ కుమార్ ఆలయానికి విచ్చేయగా, అర్చకులు పూర్ణకుంభంతో ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. న్యాయమూర్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని, ప్రత్యేక అభిషేకాలు, అర్చనలు నిర్వహించి, తీర్థప్రసాదాలను స్వీకరించారు. అనంతరం ఆలయ ప్రాంగణంలో ఆలయ అభివృద్ధి కమిటీ ఆధ్వర్యంలో న్యాయమూర్తులను సన్మానించారు. ఆలయ అభివృద్ధి కమిటీ చైర్మన్ చింతల శంకర్, మెంబర్ ఎర్ర శ్రీనివాస్, ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు శ్రీనివాస శర్మ, వంశీకృష్ణశర్మ, జూనియర్ అసిస్టెంట్ లక్ష్మన్, నాగరాజ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
కామారెడ్డి టౌన్: గెజిటెడ్ ప్రధానోపాధ్యాయుల సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా జిల్లాకు చెందిన గిరిధర్ గౌడ్, ప్రధాన కార్యదర్శిగా రాజ గంగారెడ్డి ఎన్నికయ్యారు. బాలానగర్ మండల కేంద్రంలోని ఓ పాఠశాలలో ఆదివారం నిర్వహించిన సంఘం రాష్ట్ర కౌన్సిల్ సమావేశంలో ఎన్నికలు నిర్వహించారు. జిల్లాకు చెందిన హెచ్ఎంలు ఎన్నికవడం పట్ల జిల్లా ఉపాధ్యాయులు, జిల్లా సంఘం సభ్యులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈసందర్భంగా సంఘ అధ్యక్ష, ప్రధాన కార్యదర్శులు మాట్లాడుతూ.. హెచ్ఎంల సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేస్తామన్నారు.
కామారెడ్డి టౌన్: సదాశివనగర్ మండల కేంద్రంలో ఈ నెల 28, 29 తేదీల్లో సీనియర్ కబడ్డీ క్రీడాకారుల ఆధ్వర్యంలో జిల్లా స్థాయి బాలబాలికల ఓపెన్ కబడ్డీ టోర్నమెంట్ నిర్వహించనున్నట్లు జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి సీహెచ్ రాజన్న ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. విజేతలకు మొదటి బహుమతి రూ. 10 వేలు, రెండో బహుమతి రూ. 5వేలు, మూడో బహుమతి రూ. 2,500 నగదుతోపాటు ట్రోఫీలు అందజేయనున్నట్లు తెలిపారు. ఆసక్తి గల జట్లు వివరాల కోసం ప్రభు నాయక్ 9701556631, సీహెచ్ శ్రీనివాస్ 7288021602ను సంప్రదించాలని కోరారు.
కామారెడ్డి టౌన్: కామారెడ్డి మున్సిపల్ మాజీ చైర్పర్సన్ గడ్డం ఇందుప్రియ రాష్ట్ర మహిళా కాంగ్రెస్ జనరల్ సెక్రెటరీగా నియమితులయ్యారు. ఈసందర్భంగా ఆమె ఆదివారం హైదరాబాద్లో పీసీసీ అధ్యక్షుడు బొమ్మ మహేశ్కుమార్ గౌడ్ను మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. తనకు రాష్ట్రస్థాయి పదవి అప్పగించినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. మహిళా కాంగ్రెస్ బలోపేతానికి నిరంతరం కృషి చేస్తానని ఆమె తెలిపారు. కార్యక్రమంలో మహిళా నాయకులు పిడుగు మమత, నిత్య, గీత, ప్రవళిక, మనీషా, మమత, జ్యోతి పాల్గొన్నారు.