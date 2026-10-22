బెల్లంపల్లి: మంచిర్యాల జిల్లా బెల్లంపల్లిలోని తెలంగాణ ప్రభుత్వ సాంఘిక సంక్షేమ బాలికల గురుకుల పాఠశాల/కళాశాలలో మూడు రోజులుగా నిర్వహిస్తున్న బ్రెయిన్ రెయిన్–2026 జోనల్ స్థాయి సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ గురువారం ముగిసింది. జోనల్స్థాయి ఎగ్జిబిషన్లో ఉత్తమ ఆరు ప్రదర్శనలను రాష్ట్ర స్థాయికి ఎంపిక చేశారు. ఏఐ, రోబోటిక్స్ అంశంలో బెల్లంపల్లి ప్రభుత్వ సాంఘిక సంక్షేమ బాలుర గురు కుల సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్స్లెన్స్(సీవోఈ) కళాశాల(మంచిర్యాల జిల్లా) విద్యార్థులు రతన్జ్యోతి, మిథున్, ది సీక్రెట్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ అంశాన్ని ప్రదర్శించిన పెద్దపల్లి జిల్లా రామగుండం సాంఘిక సంక్షేమ బాలికల గురుకుల కళాశాల విద్యార్థులు పి.లిల్లీ, ఎం.మౌనిక, మ్యాథమెటిక్స్ బిహైండ్ అవర్ స్మార్ట్ వరల్డ్ అంశాన్ని ప్రదర్శించిన జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా సాంఘిక సంక్షేమ బాలికల గురుకుల కళాశాల విద్యార్థులు బి.శ్రీహర్ష, బి.అభిశ్రీ, ఎనర్జీ సోర్సెస్ అండ్ కన్జర్వేషన్ అంశంలో నిజామాబాద్ జిల్లా వేల్పూర్ సంక్షేమ బాలుర గురుకుల కళాశాల విద్యార్థులు బి.సంజయ్, బి.జస్వంత్, అవర్ ఎర్త్ అవర్ రెస్పాన్స్బులిటి అంశాన్ని ప్రదర్శించిన జగిత్యాల జిల్లా సంక్షేమ బాలికల గురుకుల కళాశాల విద్యార్థులు శ్రీలక్ష్మీ, జి.హర్షిత, సస్టేయినబుల్ సిటీస్ అండ్ స్మార్ట్ లివింగ్ అంశంలో నిర్మల్ జిల్లా సాంఘిక సంక్షేమ ముధోల్ బాలుర గురుకుల కళాశాల విద్యార్థులు ఎల్.సూరజ్, ఎస్.రోహిత్ ప్రథమ బహుమతి గెలుచుకున్నారు.
బాన్సువాడ :బాన్సువాడ ఆస్పత్రిలో ఉన్న 108 అంబులెన్సులను గురువారం జిల్లా అడిట్ అధికారి వెంకటేష్ తనిఖీ చేశారు. అంబులెన్సులలోని పనిముట్ల నాణ్యత పరిమాణాలను పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ 108 సిబ్బంది ఎల్లప్పుడు అలెర్ట్గా ఉండాలని, నాణ్యమైన వైద్యాన్ని ప్రజలకు అందించాలని, 108,102 సేవలపై ప్రజలకు విశ్వాసం కలిగేలా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. గర్భిణుల కు అందుతున్న సేవలపై ఆరా తీశారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా మేనేజర్ తిరుపతి, ఈఎంటీ ప్ర సాద్, లక్ష్మణ్, శివ, రమేష్, బా లకిషన్, రాజు, శ్రీకాంత్, గంగారం, సుభాష్, వెంకటేష్, రాము తదితరులున్నారు.
భిక్కనూరు: మండల కేంద్రంలోని సాంఘీక సంక్షేమ గురుకుల కళాశాలను ఆహర భధ్రత అధికారి విక్రమ్ గురువారం తనిఖీ చేశారు. మెస్తో పాటు ఆహార పదార్థాలను తనిఖీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన విద్యార్థులతో మెస్ కమిటీ సభ్యులతో మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. ఆహర భద్రతపై, వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతపై విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించారు.
ఎల్లారెడ్డి: దుకాణాలలో ప్లాస్టిక్ విక్రయాలు జరిపిన, హోటళ్లలో ప్లాస్టిక్ కవర్లు, గ్లాసులు విక్ర యించిన వా రిపై కేసులు నమోదు చేస్తామని మున్సిపల్ శానిటరి ఇన్స్పెక్టర్ పర్వేజ్ అన్నారు. గురువారం పట్టణంలోని దుకాణాలు, హోటళ్లు, పండ్ల దుకాణాలు, మటన్ సెంటర్లలో ప్లాస్టిక్ కవర్లు విక్రయిస్తున్న, వాడుతున్న వారి నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇకముందు ప్లాస్టిక్ కవర్లు విక్రయించిన, వాడినా వారిపై కేసులు నమోదు చేస్తామ ని హెచ్చరించారు. ప్లాస్టిక్ రహిత పట్టణంగా మార్చేందుకు అందరు సహకరించాలన్నారు.
భిక్కనూరు: మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా శాసీ్త్రయ పరిశోధనల్లో నూతన ఆవిష్కరణలే ప్రధానమని ఐఐటీ కాన్పూర్ ప్రొఫెసర్ శ్రీనివాస్ పేర్కొన్నారు. భిక్కనూరు మండలంలోని సౌత్క్యాంపస్లో గురువారం రసాయన విభాగం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన సమావేశానికి ఆయన ముఖ్యఅతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు. రసాయనిక శాస్త్రానికి మంచి భవిష్యత్తు ఉందని, విద్యార్థుల ప్రతిభ ఆధారంగా వారికి ఉన్నత అవకాశాలు లభిస్తాయన్నారు. తాను భవిష్యత్తు రక్షణ రంగం అంతరిక్ష పరిశోధనల్లో వినియోగించే ఇంధనాలపై ప్రత్యేక పరిశోధనలు చేస్తున్నట్లు వివరించారు. కార్యక్రమంలో సౌత్ క్యాంపస్ ప్రిన్సిపాల్ సుధాకర్గౌడ్, రసాయన శాస్త్ర అధ్యాపకులు నాగరాజు, నిరంజన్ శర్మ, శ్రీకాంత్, హరిత, దిలీప్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.