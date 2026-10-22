మాచారెడ్డి: మండలంలోని మూల మలుపులు ప్రమాదకరంగా మారాయి.తరచూగా ప్రమాదాలు జరుగుతున్నా అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదని స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సోమారంపేట, రత్నగిరిపల్లి గ్రామాలకు వెళ్లే దారిలో ఉన్న మూల మలుపు వద్ద ఎదురుగా వచ్చే వాహనాలు కనిపించక ప్రమాదాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. రోడ్డుకు ఇరువైపులా పెరిగిన పిచ్చి మొక్కలు, చెట్లతో మలుపు పూర్తిగా మూసుకుపోయింది. ఇటీవల ఎల్లంపేట గ్రామానికి చెందిన ఓ యువకుడు ఈ మలుపు వద్ద జరిగిన ప్రమాదంలో మృతి చెందాడు.
అలాగే సోమారంపేట గ్రామానికి చెందిన తండ్రి, కొడుకులు ద్విచక్ర వాహనంపై నుంచి పడి తీవ్ర గాయాలపాలయ్యారు. అలాగే ఘన్పూర్ శివారులో కామారెడ్డి సిరిసిల్ల రోడ్డుపై ఉన్న మరో మూల మలుపు వద్ద జరిగిన ప్రమాదాల్లో ఇప్పటివరకు ముగ్గురు వ్యక్తులు మృతి చెందగా, పలువురికి గాయాలయ్యాయి. మలుపుల వద్ద ప్రమాద సూచిక బోర్డులు, స్పీడ్ బ్రేకర్లు ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు, రోడ్డుకు అడ్డంగా పెరిగిన చెట్లను తొలగించాలని స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటికై నా అధికారులు స్పందించాలని గ్రామస్తులు కోరుతున్నారు.