రూ.100 కోట్లు!

వ్యవసాయేతర విద్యుత్ కనెక్షన్లపై ప్రభావం
‘ట్రూఅప్’ భారం..
నిత్యావసర వస్తువుల ధరల పెరుగుదలతో సతమతమవుతున్న ప్రజలపై సర్కారు మరో భారం మోపేందుకు రంగం సిద్ధం చేసింది. విద్యుత్ వినియోగదారులపై ‘ట్రూఅప్’ చార్జీలను వడ్డించనుంది. ఇది వచ్చే నెలనుంచే అమలులోకి రానుంది. దీంతో ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. – కామారెడ్డి టౌన్
విద్యుత్ వినియోగదారుల నుంచి సర్దుబాటు చార్జీల వసూలుకు ఎలక్ట్రిసిటీ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ(ఈఆర్సీ) అనుమతి ఇచ్చింది. నవంబర్నుంచే ఇది అమలులోకి రానుంది. వినియోగదారులు 2022–23, 2023–24 సంవత్సరాల్లో వాడిన నెలవారీ విద్యుత్ వినియోగాన్ని ప్రాతిపదికగా తీసుకుని ఈ మొత్తాన్ని ప్రస్తుత బిల్లులో ప్రత్యేకంగా చూపించి వసూలు చేస్తారు. మొదటి నెల(నవంబరు) బిల్లులో యూనిట్కు 30 పైసలు, ఆ తర్వాత నెల నుంచి 50 పైసల చొప్పున వసూలు చేస్తారు. ఎన్పీడీఎసీఎల్ పరిధిలో 26 నెలలపాటు ట్రూఅప్ చార్జీలు వసూలు చేయనున్నారు.
ఎవరిపై ఎంత ప్రభావమంటే..
గృహజ్యోతి పథకాన్ని మినహాయిస్తే 200 యూనిట్లపైబడి విద్యుత్ వినియోగించేవారికి ట్రూఅప్ చార్జీలు భారం కానున్నాయి. నెలకు 200 యూనిట్ల పైబడి వినియోగించే సాధారణ కుటుంబాలపై నెలకు వంద రూపాయలకుపైగా అదనపు భారం పడనుంది. 500 యూనిట్లకుపైగా విద్యుత్ వినియోగించే దుకాణాలపై రూ. 250కిపైగా అదనంగా బిల్లు రానుంది. పరిశ్రమలు, వాణిజ్య సముదాయాలు, రైస్ మిల్లులకు ట్రూఅప్ చార్జీలు తడిసిమోపెడు కానున్నాయి.
విద్యుత్ నియంత్రణ మండలి ఆదేశాల ప్రకారమే ట్రూఅప్ చార్జీలు వసూలు చేస్తాం. వ్యవసాయ కనెక్షన్లకు మినహాయింపు ఇచ్చారు. మిగతా వినియోగదారుల గత వాడకం ఆధారంగా లెక్కించి నవంబర్ బిల్లుల నుంచి అమలు చేస్తాం. ఉన్నతాధికారుల మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా జిల్లాలో చర్యలు చేపడతాం.
– సాలియా నాయక్,
విద్యుత్ శాఖ ఎస్ఈ, కామారెడ్డి
జిల్లావ్యాప్తంగా మొత్తం 9 కేటగిరీల్లో 4,22,497 విద్యుత్ కనెక్షన్లు ఉన్నాయి. వీటి ద్వారా నెలకు సుమారు రూ. 12.50 కోట్ల వరకు విద్యుత్ బిల్లుల రూపంలో శాఖకు ఆదాయం వస్తోంది. ఈఆర్సీ ఆదేశాల ప్రకారం కేటగిరీ–5 కింద ఉన్న 1,09,004 వ్యవసాయ కనెక్షన్లకు ట్రూఅప్ చార్జీల నుంచి మినహాయింపు లభించింది. దీంతో వ్యవసాయేతర వినియోగదారులైన మిగిలిన 3,13,493 కనెక్షన్లపైనే ఈ ట్రూఅప్ భారం పడనుంది. ఆయా కనెక్షన్లపై నెలకు రూ. 4 కోట్ల వరకు అదనపు భారం పడుతుందని భావిస్తున్నారు. ఈ లెక్కన 26 నెలల్లో ఇది రూ. వంద కోట్లు దాటనుంది.
ట్రూఅప్ చార్జీల విషయంలో స్పష్టత కరువయ్యింది. వ్యవసాయం మినహా గృహ, వాణిజ్య, పరిశ్రమల కనెక్షన్లనుంచి ఈ చార్జీలు వసూలు చేస్తారని అధికారులు చెబుతున్నారు. అయితే గృహజ్యోతి లబ్ధిదారుల విషయంలో స్పష్టత లేదు. 200 యూనిట్లలోపు విద్యుత్ వాడకంపై గృహజ్యోతి పథకంలో భాగంగా జీరో బిల్లు వస్తోంది. ఈ పథకం లబ్ధిదారులపైనా ట్రూఅప్ చార్జీలు విధిస్తారా లేక వ్యవసాయ కనెక్షన్లకు ఇచ్చినట్లుగా ప్రభుత్వమే ఈ చార్జీలను భరిస్తుందా అన్న విషయంపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.
జిల్లాలో 3.13 లక్షల మంది విద్యుత్
వినియోగదారులపై సర్కారు పిడుగు
నెలవారీగా దాదాపు
రూ. 4 కోట్ల చొప్పున అదనపు వడ్డన
26 నెలలు వసూలు చేయనున్న
ఎన్పీడీసీఎల్
వచ్చేనెలనుంచి వసూళ్లకు రంగం సిద్ధం