సీఎంఆర్ దారితప్పకుండా...
కస్టం మిల్లింగ్ రైస్ విషయంలో సర్కారు కఠినంగా వ్యవహరిస్తోంది. సీఎంఆర్ ఇవ్వని మిల్లులపై ఇప్పటికే కేసులు నమోదు చేసిన ప్రభుత్వం.. ఇకపై ధాన్యం కేటాయించకుండా బ్లాక్ లిస్టులో చేర్చుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది. – సాక్షి ప్రతినిధి, కామారెడ్డి
● సీఎంఆర్ ఎగ్గొట్టినందుకు చర్యలు
● జిల్లాలో 62 మిల్లులపై వేటు
ప్రభుత్వం రైతుల నుంచి ధాన్యం సేకరించి రైస్మిల్లుల సామర్థ్యాన్ని బట్టి కేటాయింపులు జరుపుతుంటుంది. ప్రతి సీజన్లో కొనుగోలు కేంద్రాల నుంచి మిల్లులకు వడ్లు చేరవేస్తుంది. అయితే నాలుగైదేళ్లుగా కొందరు మిల్లర్లు ధాన్యాన్ని మరపట్టించి బియ్యాన్ని ప్రభుత్వానికి తిరిగి ఇవ్వకుండా అమ్మేసుకుని సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. 2022–23 నుంచి కొన్ని మిల్లులు రూ.కోట్ల విలువైన బియ్యాన్ని పక్కదారిపట్టించాయి. కొందరైతే నాలుగైదు సీజన్లకు సంబంధించి కొంతమేర బియ్యం సరఫరా చేసి మిగతా దాన్ని అమ్ముకుంటున్నారు. మిల్లుల్లో నిల్వలపై విజిలెన్స్ దాడులు చేపట్టడంతో చాలా చోట్ల లెక్క ప్రకారం స్టాక్ లేదని తేలింది. దీంతో ఆయా మిల్లులపై కేసులు నమోదు చేస్తూ వచ్చారు. అయినా వినకపోవడంతో దుర్వినియోగం చేసిన ఆరోపణలపై పోలీసు కేసులు కూడా పెట్టారు. జిల్లాలో 62 మిల్లులపై ఇప్పటికే కేసులు నమోదయ్యాయి. అయినప్పటికీ బియ్యం ఇవ్వకుండా మొండికేయడంతో ప్రభుత్వం మరింత కఠిన వైఖరి తీసుకుంటోంది. మిల్లర్ల నుంచి బియ్యాన్ని రికవరీ చేయడానికి ఆర్ఆర్ యాక్ట్ను ప్రయోగించడానికి సిద్ధమవుతోంది. ఇటీవల మిల్లర్లు సమ్మెకు దిగడంతో కొంత వెనక్కి తగ్గిన ప్రభుత్వం.. బకాయిలు ఉన్న మిల్లులకు తిరిగి సీఎంఆర్ కేటాయింపులు జరపకూడదనే నిర్ణయానికి వచ్చింది. కొన్ని మిల్లులకు చాలా రోజులుగా సీఎంఆర్ కేటాయించడం లేదు. అయితే ఈసారి బకాయిలున్న మిల్లులన్నింటినీ బ్లాక్ లిస్టులో చేర్చారు. ఈ జాబితాలో జిల్లాలో 62 మిల్లులున్నాయి.
బ్లాక్ లిస్టులో ఉన్న మిల్లులను పక్కన పెట్టి మిగతా 123 మిల్లులకు సీఎంఆర్ కేటాయించనున్నారు. ప్రభుత్వం ఈసారి పౌరసరఫరాల సంస్థ ఆధ్వర్యంలో కొనుగోలు కేంద్రాల ద్వారా ధాన్యాన్ని సేకరించి గోదాముల్లో నిల్వ చేయడానికి ప్రణాళిక రూపొందించింది. ఇప్పటికే జిల్లాలో అవసరమైన గోదాములును పరిశీలించారు. కొనుగోలు కేంద్రాల్లో నాణ్యతను పరిశీలించి కాంటా వేసిన వడ్లను లారీల ద్వారా మిల్లులకు పంపిస్తే తరుగు పేరుతో మిల్లర్లు ఇబ్బందులు పెడుతున్న నేపథ్యంలో ఈసారి ధాన్యాన్ని గోదాముల్లో స్టాక్ చేసి, మిల్లులకు తర్వాత పంపించేలా ప్రణాళిక రూపొందించారు. అయితే సీఎంఆర్కోసం ఆయా మిల్లుల నుంచి బ్యాంక్ గ్యారంటీ తప్పనిసరిగా చేశారు. సీఎంఆర్ కేటాయింపులకు సంబంధించి దాని విలువకు సరిపడా బ్యాంక్ గ్యారంటీలు ఇచ్చిన మిల్లులకే ధాన్యం కేటాయింపులు జరుపనుంది.
రైతుల నుంచి సేకరించిన వడ్లను కొందరు మిల్లర్లు అమ్ముకుని సొమ్ము చేసుకోవడం, తర్వాత ఒత్తిడి తెస్తే చేతులెత్తేస్తున్న సంఘటనల నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం నిబంధనలను కఠినతరం చేస్తోంది. సీఎంఆర్ దుర్వినియోగం జరగకుండా పకడ్బందీ వ్యూహంతో ముందుకువెళ్తోంది. ఇందులో భాగంగా మిల్లుకు నేరుగా పంపకుండా గోదాముల్లో నిల్వ చేసి విడతల వారీగా ఆయా మిల్లులకు ధాన్యాన్ని పంపించి, నిర్ణీత సమయంలో బియ్యాన్ని తిరిగి ఇచ్చేలా ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించనున్నారు.