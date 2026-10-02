పారదర్శకంగా చేపట్టాలి

పెద్దకొడప్గల్(జుక్కల్): చేయూత పింఛన్ దరఖాస్తుల పరిశీలనను పారదర్శకంగా, ఎలాంటి లోపాలు లేకుండా పూర్తి చేయాలని జిల్లా పరిషత్ సీఈవో చందర్ నాయక్ సూచించారు. మండల కేంద్రంలో మంగళవారం ఆయన పర్యటించారు. పెన్షన్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులతో మాట్లాడి వారి ఆర్థిక పరిస్థితులు, వైకల్య స్థితిగతులను తెలుసుకున్నారు. ఆయన వెంట ఎంపీడీవో అభినవ్ చందర్, ఎంపీవో లక్ష్మీకాంత్రెడ్డి, కార్యదర్శి శివాజీ తదితరులున్నారు.
కామారెడ్డి అర్బన్: వ్యవసాయానికి విద్యుత్ స రఫరాపై అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో నిరంత రం పర్యవేక్షణ చేయాలని ఎన్పీడీసీఎల్ సీ ఈ(ఆపరేషన్స్–1) అశోక్ ఆదేశించారు. కా మారెడ్డి ట్రాన్స్ఫార్మర్ల ప్రత్యేక మరమ్మ తుల కేంద్రాన్ని (ఎస్పీఎం) మంగళవారం ఆయన తనిఖీ చేశారు. అనంతరం మాట్లాడుతూ.. డి స్ట్రిబ్యూషన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ల పనితీరు, నిర్వహ ణ, లోడ్ పరిస్థితి, సాంకేతిక పరిమితులను ప ర్యవేక్షించాలని ఆదేశించారు. పలు మండలా ల్లో విద్యుత్ సరఫరా పరిస్థితిని సమీక్షించారు.
కమ్మర్పల్లి(భీమ్గల్): ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడిన టీ స్టాల్ యజమాని పొలాస సుధాకర్ పరిస్థితి విషమించి మంగళవారం ఉదయం మృతి చెందాడు. పోలీసులు తనను వేధింపులకు గురి చేస్తున్నారని ఆరోపిస్తూ సోమవారం ఉదయం భీమ్గల్ పోలీస్స్టేషన్ ఆవరణలో అతడు ఒంటిపై పెట్రోల్ పోసుకొని నిప్పంటించుకోగా, వెంటనే పోలీస్ సిబ్బంది నిజామాబాద్ జీజీహెచ్కు, తర్వాత మెరుగైన చికిత్స కోసం ప్రైవేట్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. తొంభై శాతం కాలిన గాయాలతో చికిత్స పొందుతూ సుధాకర్ మృతి చెందినట్లు ఆస్పత్రి వర్గాలు తెలిపాయి.
కామారెడ్డి అర్బన్: విజయవాడలో ఇటీవల నిర్వహించిన దక్షిణ మధ్య (కర్ణాటక, ఆంధ్ర ప్రదేశ్, తెలంగాణ) క్షేత్రస్థాయి గణిత విజ్ఞా న, సాంస్కృతిక ఉత్సవంలో కామారెడ్డి సర స్వతి విద్యామందిర్ హైస్కూల్ విద్యార్థులు ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచారు. కిశోర వర్గలో పదో తరగతి విద్యార్థి యక్ష్మిత ప్రథమస్థా నం పొంది జాతీయస్థాయి పోటీలకు ఎంపి కైంది. సైన్స్ మోడల్ వివిధ విభాగాల్లో వి ద్యార్థులు సన్నిధి, అనూహ్య, శ్రీవైష్ణవి ద్వితీ య స్థానం సాధించారు. మంగళవారం పాఠశాలలో వారిని ప్రిన్సిపాల్ నాగభూషణం, అకడమిక్ ప్రిన్సిపల్ నగేశ్ అభినందించారు.
కామారెడ్డి అర్బన్: ప్రస్తుత డిజిటల్ ప్రపంచంలో సైబర్ భద్రతపై విద్యార్థులు అవగాహన పెంచుకోవడం అత్యంత ముఖ్యమని సైబర్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఎథికల్ హ్యాకింగ్ ఎ క్స్పర్ట్ ప్రమీల్ అర్జున్ పేర్కొన్నారు. కామా రెడ్డి ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కళాశాలలో మంగళవారం కంప్యూ టర్ సైన్స్ అండ్ అప్లికేషన్స్ విభాగం ఆధ్వర్యంలో ‘సైబర్ సెక్యూరిటీ – ప్రొటెక్టింగ్ డిజిటల్ వరల్డ్’ అనే అంశంపై ఒ క రోజు వర్క్షాప్ నిర్వహించారు. ప్రమీల్తోపాటు జిల్లా సైబర్ క్రైం ఎస్సై నరేశ్ పాల్గొని, పలు అంశాలపై అవగాహన కల్పించా రు. ప్రిన్సిపాల్ విజయ్కుమార్, వైస్ ప్రిన్సిపాల్ కిష్టయ్య ఉన్నారు.