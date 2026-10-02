నాణ్యమైన వైద్య సేవలందించాలి

కామారెడ్డి టౌన్: జిల్లాలోని ప్రజలకు నాణ్యమైన వైద్య సేవలు అందించడమే లక్ష్యంగా అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేయాలని కలెక్టర్ ఆశిష్ సంగ్వాన్ ఆదేశించారు. మంగళవారం కలెక్టరేట్ సమావేశ మందిరంలో వైద్యారోగ్య శాఖ సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ మాతాశిశు ఆరోగ్య పరిరక్షణ, వ్యాధుల నివారణలో అలసత్వం పనికిరాదన్నారు. జిల్లాలో సిజేరియన్ ప్రసవాల శాతం 67.5 శాతంగా ఉండడంపై కలెక్టర్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో 52.7 శాతం, ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో ఏకంగా 87 శాతం సీజేరియన్లు నమోదవుతున్నాయని తెలిపారు. అనవసర శస్త్రచికిత్సలను నివారించేందుకు ప్రైవేట్ ఆస్పత్రుల్లో తప్పనిసరిగా సి–సెక్షన్ ఆడిట్ నిర్వహించాలని ఆదేశించారు. గర్భిణుల్లో రక్తహీనత నివారణకు పకడ్బందీ చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు. జిల్లాలో గుర్తించిన 4,213 మంది అధిక ప్రమాద (హైరిస్క్) గర్భిణులపై నిరంతర పర్యవేక్షణ, ఫాలోఅప్ ఉండాలన్నారు. పెద్దకొడప్గల్, బాన్సువాడ, కామారెడ్డి ప్రాంతాల్లో ఆరోగ్య సూచికల మెరుగుదలకు ప్రత్యేక కార్యాచరణ రూపొందించాలన్నారు. జిల్లాలో ఇంకా హెచ్పీవీ టీకా పొందని 5,451 మంది బాలికలకు పాఠశాలల వారీగా వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని ఆదేశించారు.
స్క్రీనింగ్లో రాష్ట్రంలోనే రెండో స్థానం..
అసంక్రమిత వ్యాధుల (ఎన్సీడీ) గుర్తింపు స్క్రీనింగ్లో జిల్లా 88 శాతం ప్రగతితో రాష్ట్రంలో రెండో స్థానం సాధించడంపై వైద్య బృందాన్ని కలెక్టర్ అభినందించారు. బీపీ నియంత్రణలో 54 శాతం, షుగర్ నియంత్రణలో 58 శాతం ప్రగతి నమోదైందన్నారు. ఈ–సంజీవని ద్వారా ఆగస్టులో 36,916 టెలి కన్సల్టేషన్లు నిర్వహించి రాష్ట్రంలో మూడో స్థానంలో నిలిచామన్నారు. సమావేశంలో స్థానిక సంస్థల అదనపు కలెక్టర్ ఎన్వై గిరి, డీఎంహెచ్వో వెంకట్, జీజీహెచ్ సూపరింటెండెంట్ వెంకటేశ్వర్లు, డీసీహెచ్ఎస్ శ్రీనివాస్, బీడబ్ల్యూవో వెంకటేశ్వర్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
మాతా, శిశు ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక దృష్టి..
ప్రైవేట్ ఆస్పత్రుల్లో సీ–సెక్షన్
ఆడిట్ నిర్వహించాలి
వైద్యారోగ్య శాఖ సమీక్షలో
కలెక్టర్ ఆశిష్ సంగ్వాన్