 హైవేపై ‘ఆహార భద్రత’ దాడులు | - | Sakshi
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హైవేపై ‘ఆహార భద్రత’ దాడులు

Oct 7 2026 1:28 AM | Updated on Oct 7 2026 1:28 AM

హైవేపై ‘ఆహార భద్రత’ దాడులు

కామారెడ్డి టౌన్‌ : నిజామాబాద్‌, కామారెడ్డి, మెదక్‌ జిల్లాల పరిధిలోని 44వ నంబర్‌ జాతీయ రహదారి వెంట ఉన్న హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లపై తెలంగాణ స్టాండర్డ్స్‌ అథారిటీ ఫర్‌ ఫుడ్‌ అండ్‌ ఎసెన్షియల్‌ డ్రగ్స్‌ (టీజీ సేఫ్‌) అధికారులు మంగళవారం మెరుపు దాడులు నిర్వహించారు. నిబంధనలను గాలికి వదిలేసి కల్తీ, అపరిశుభ్ర ఆహారాన్ని విక్రయిస్తున్న ఆరు సంస్థల ఫుడ్‌ లైసెన్సులను తక్షణమే సస్పెన్షన్‌ చేస్తూ సిఫార్సు చేశారు. ఆయా సంస్థల్లో వ్యాపార కార్యకలాపాలను నిలిపివేయాలని ఆదేశించారు. ప్రజల ఆరోగ్యంతో చెలగాటమాడితే కఠిన చర్యలు తప్పవని అధికారులు హెచ్చరించారు.

21 నమూనాల సేకరణ..

టీజీ సేఫ్‌కు చెందిన 10 ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ బృందాలు ఉమ్మడి మెదక్‌, నిజామాబాద్‌ జిల్లాల పరిధిలోని హైవే వెంట మొత్తం 20 సంస్థల్లో మెరుపు దాడులతో తనిఖీలు నిర్వహించాయి. కల్తీ అనుమానంతో 21 ఆహార నమూనాలను సేకరించి ల్యాబ్‌కు పంపారు. మూడు జిల్లాల్లో కలిపి మొత్తం 9 సంస్థల లైసెన్సులు సస్పెండ్‌ కాగా.. ఇందులో కామారెడ్డి జిల్లాలోనే అత్యధికంగా 6 ఉండడం గమనార్హం. విధిగా భద్రతా నిబంధనలు పాటించాలని, ప్రజల ఆరోగ్యంతో చెలగాటమాడితే క్రిమినల్‌ చర్యలు తప్పవని అధికారులు హెచ్చరించారు.

మూడు జిల్లాల్లోని హోటళ్లలో తనిఖీలు

అపరిశుభ్రత, నిల్వ చేసిన మాంసం,

నాణ్యతలేని ఆహార పదార్థాల గుర్తింపు

ఆరు రెస్టారెంట్ల లైసెన్సుల

సస్పెన్షన్‌కు సిఫారసు

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