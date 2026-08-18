కంకర రోడ్డు.. ‘తారు’గా మారేదెప్పుడు?

దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చి ఎనభై ఏళ్లవుతున్నా ఇప్పటికీ చాలా గ్రామాలకు సరైన రోడ్డు రవాణా సౌకర్యాలు లేవు. దీనికి ఈ రోడ్డే నిదర్శనం. ఎల్లారెడ్డి మండలంలోని అగ్రహారం వెంకటాపూర్ గ్రామానికి వెళ్లే రోడ్డు కంకర తేలి ఏళ్లు గడుస్తోంది. దీంతో గ్రామస్తులు రోడ్డు దిగి మట్టి మీదుగా వెళుతున్నారు. స్థానిక ఎమ్మెల్యే మదన్మోహన్రావు బీటీ రోడ్డు కోసం రూ. 70 లక్షలు మంజూరు చేయించి శంకుస్థాపన చేశారు. కానీ బిల్లులు వస్తాయో రావోనన్న భయంతో కాంట్రాక్టర్లు పనులు చేయడానికి ముందుకు రావడం లేదని తెలుస్తోంది. దీంతో ప్రజల కష్టాలు తీరడం లేదు.
– సాక్షి ప్రతినిధి, కామారెడ్డి